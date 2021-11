Comment laisser la place à davantage de créativité ? Comment faire pour que la charge mentale qui pèse sur les femmes ne tue pas leur désir ? Comment devenir plus inventif quand la routine embrasse le couple ? Des spécialistes répondent à ces questions.

Halte au ronron et au train-train qui s'installent dans le quotidien. Comme le rappelle Ali Rebeihi au micro de Grand bien vous fasse, une étude de l'Ifop intitulée "Panorama de la sexualité des européennes à l'heure du Covid-19", réalisée auprès de 5 025 femmes indique que les femmes françaises seraient les moins satisfaites de leur vie sexuelle. Et parmi les Françaises insatisfaites, 64% se plaignent de leur conjoint, pas assez attentif à leur plaisir.

Dans une relation, le désir peut parfois s'atténuer à mesure que les années passent. Et autant dire que le contexte actuel ne favorise pas les choses. Dans Grand bien vous fasse, Alain Héril, psychothérapeute, et Joëlle Mignot, psychologue, livrent leurs trucs et astuces pour raviver la flamme du désir au sein du couple.

Pour les deux spécialistes, le constat est sans appel : "On est très souvent confrontés à des patients qui nous disent que leur sexualité n'est plus là. Elle a disparue ou est affaiblie. Elle est bien en eux, mais les conditions extérieures, font qu'elle s'est endormie", analyse Joëlle Mignot, psychologue clinicienne spécialisée en sexologie clinique. Ces conditions extérieures peuvent être liées au cadre familial, au travail, à l'argent… Autant de raisons qui font que l'excitation n'est plus au rendez-vous, que la libido s'est envolée.

"Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de sexualité. La plupart du temps, on pense [d'emblée] au rapport sexuel", explique Alain Héril.

La sexualité, ce n'est pas que ça. La sexualité, c'est aussi ses fantasmes, ses désirs, ses projections.

Il faudrait, pour les deux spécialistes, revoir toutes les bases, et ce, dès le plus jeune âge, via l'éducation à la sexualité, plus particulièrement chez les garçons.

Et pour raviver le brasier qui s'éteint, "on va rechercher le désir, non pas dans le génital, mais dans la sensorialité, dans la sensualité, c'est-à-dire tout ce qui est en amont du sexuel pour ramener le sexuel et le génital dans l'espace qui est le sien", détaille le psychothérapeute.

1 - Laisser de l'espace au désir

Règle numéro 1 pour les deux spécialistes : laisser de la place au désir. La place ici, c'est précisément l'espace, au sens propre du terme.

Évidemment, avoir été collé.e.s les uns et les unes aux autres pendant les différents confinements a pu être étouffant. Y compris au niveau de la sexualité. Pas moyen de se retrouver seul.e, avec soi-même. Sentir une éventuelle pression de la part du, ou de la partenaire n'est jamais appréciable, surtout s'il y a un écart entre son propre désir, et celui de l'autre.

Alors, comment faire ? Pour Alain Héril, la solution est toute trouvée : "Pour que le désir existe, il ne faut pas être trop proche." Très bien. Mais comment faire si l'on vit en couple ? Ce pourrait bien être l'un des effets négatifs de la vie à deux : "À partir du moment où il y a une trop grande proximité dans l'espace de vie commune, l'autre se banalise et donc, le désir pour exister, a besoin d'espace."

Se laisser de l'espace, c'est aussi laisser de la place à son imagination, pour raviver la flamme. "On va imaginer des choses et c'est comme ça que le désir se construit." Qui aurait cru que la promiscuité pourrait tuer le désir ?

Mais attention, pour Alain Héril, "ça ne veut pas dire de vivre à 8 000 kilomètres l'un de l'autre, il faut simplement qu'il y ait des espaces qui nous séparent, à l'intérieur desquels on peut construire des imaginaires, qu'on va appeler besoins sexuels". Tout est donc une question de juste milieu, d'équilibre, entre trouver du temps pour soi lorsque c'est nécessaire, et conjuguer sa vie avec l'autre.

Se détacher de l'emprise de l'autre

La psychologue clinicienne voit quant à elle une sorte d'emprise derrière la promiscuité avec son, sa ou ses partenaire.s : _"_Cette trop grande promiscuité est aussi psychique. L'emprise de l'un sur l'autre peut tuer le désir. C'est assez subtil. […] On a l'impression, à terme, que l'autre nous appartient, qu'il est même presque à l'intérieur de nous. C'est vraiment une dimension très inconsciente, mais on voit beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, où l'un parle à la place de l'autre."

L'une des clés pour dynamiser sa vie sexuelle, c'est de ne pas se dévoiler complètement, montrer "qu'il y a encore un espace secret à pouvoir dévoiler à l'autre". En somme, alimenter son petit jardin secret, et le dévoiler peu à peu, si l'envie nous vient, et si la confiance est là.

S'éloigner de la dictature de la transparence

Pour éviter de trop dévoiler ce jardin secret, il faut donc éviter de tout se dire.

Il me semble qu'il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal au désir dans le couple, c'est la dictature de la transparence. Tout se dire, tout se dévoiler.

Exit les phrases comme : "Laisse-moi ton portable, donne-moi tes codes…" À terme, toute cette emprise et cette possessivité peuvent même faire naître des symptômes sexuels, selon Joëlle Mignot : "Ça produit des troubles de l'érection, des troubles du désir et conduire à de vraies difficultés, de vraies dysfonctions."

2 - Mettre en place le "slow sex"

Le "slow sex", concept très en berne en ce moment, peut passer par des choses très simples. Alain Héril donne un petit exercice à réaliser : "Écrire une nouvelle déclaration d'amour à son ou à sa partenaire et à lire cette missive tandis qu'il ou elle a les yeux clos", reprend Ali Rebeihi. C'est simple à faire, ça peut réactiver le désir et promettre un beau moment de partage.

Le psychothérapeute parle de "tension douce" à mettre en œuvre. L'occasion pour lui de conclure : "Si [le concept de slow sex] est à la mode, c'est peut-être parce que _les couples ont besoin de ces espaces, pour aller visiter leur sexualité de façon différente._" Et oui, tout ne repose pas sur le fameux triptyque "préliminaires-pénétration-éjaculation", — si tant est que les préliminaires existent.

Par "tension douce", Alain Héril entend joliment "quelque chose qui, tout d'un coup, va mettre un sourire au coin des lèvres et va réactiver le désir, mais pas forcément l'envie d'une relation sexuelle, plutôt le plaisir de partager un moment avec l'autre dans le même espace."

3 - Se défaire de la pression de la société (pas évident, certes)

Quête absolue de l'orgasme chez les femmes, être le meilleur des amants pour les hommes (autrement dit comment être "un bon coup"), tout cela revient souvent dans le cabinet des deux spécialistes.

Et pour palier cela, un conseil : rester soi-même.

Le but est de faire "développer [aux patients] ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et non pas coller à un modèle. Je crois qu'il faut vraiment se dégager de tous les modèles", conseille Joëlle Mignot. Loin de tous les stéréotypes inculqués, le psychothérapeute conseille de "trouver quelque chose qui soit spécifique à la singularité du couple". Il faut savoir être inventif, se laisser aller.

Chaque couple invente le couple.

4 - L'auto-érotisme, la solution miracle ?

Lorsqu'on est célibataire selon Alain Héril, il faut savoir "s'alimenter" autrement que par la masturbation, entre autres par les fantasmes et "l'intelligence érotique". Joëlle Mignot, elle, encourage l'auto-érotisme, c'est-à-dire la masturbation. Elle nuance cependant : "Evidemment, quand ce n'est que ça, ça devient frustrant." Elle pousse néanmoins les femmes à aller vers l'auto-érotisme qui reste primordial et qui serait, pourquoi pas, la clé pour raviver sa flamme intérieure, que ce soit en couple, à plusieurs, ou en solo.

