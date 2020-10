Aux États-Unis, l'élection présidentielle qui oppose Donald Trump à Joe Biden approche à grands pas. France Inter est allé à la rencontre d'Américains, de toutes professions et de tous âges, pour leur demander ce qu'ils feraient si jamais ils dirigeaient le pays le plus puissant du monde.

Pak, Debbie et Paul nous expliquent ce qu'ils changeraient s'ils étaient présidents © Radio France

Et vous, que feriez-vous si vous étiez élu président des États-Unis ? C'est la question que France Inter a posée, face caméra, à des électeurs américains, alors que se profile la présidentielle qui verra s'affronter, le 3 novembre prochain, le démocrate Joe Biden et le président républicain sortant Donald Trump.

Ils s'appellent Nick, Debbie ou Brooke. Ils sont plombier, ingénieur chimiste, retraité ou rappeur. Ils n'ont pas le même âge, vivent dans l'Oregon, la Pennsylvanie ou le Wisconsin. Des profils différents mais un point commun : ils ont tous un avis bien tranché sur ce qu'ils feraient si jamais ils s'installaient dans le Bureau ovale. "Je ferais voter d'autres lois pour que nous puissions stopper le changement climatique." "Je me préoccuperais plus de la guerre contre le racisme que de la guerre contre la drogue." "Je démissionnerais et remettrais Donald Trump à son poste."

Découvrez les portraits vidéo de ces citoyens américains, qui se mettent durant un peu moins d'une minute dans la peau de la personnalité politique la plus puissante au monde.