Face à des chiffres totalement inédits de contamination et de dépistage, certaines voix s'élèvent pour dire qu'on ne peut pas tenir le rythme et qu'il faut soit, ne plus tester autant, laisser circuler le virus et son variant Omicron, soit tester autrement.

Opération de dépistage du coronavirus/covid-19 sur le marché de Parthenay (Deux-Sèvres). Tests antigéniques réalisés par des médiateurs anti-covid © Radio France / Noémie Guillotin

Face à une flambée inédite des contaminations au coronavirus en France, en raison de la forte contagiosité du variant Omicron, le gouvernement réfléchit à une adaptation de la stratégie de dépistage. Le variant Omicron connait une forte poussée, il y a davantage de personnes malades, beaucoup plus de cas contact, ce qui entraine un embouteillage sur les tests, notamment dans les pharmacies.

10 millions de tests en une semaine

Au moment où chaque jour plus d'un million et demi de personne se font tester en France, des médecins et des scientifiques se demandent si l'on doit continuer de tester à tout va. La fiabilité des tests est également en question, au regard de la virulence, plus faible du nouveau variant. Dans ce contexte de contaminations records, la question peut paraitre incongrue, mais elle se pose : est-ce que l'on teste trop et doit-on changer de stratégie ?

Plus d'un million de Français testés chaque jour, cela veut dire près de 10 millions de tests réalisés la semaine dernière, par exemple.

Pour être précis, près de 9,5 millions de tests ont été réalisés en France entre le 31 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, selon la Direction générale de la Santé. Dans le détail, ce sont 2,86 millions de tests PCR et 6,65 millions de tests antigéniques qui ont été pratiqués. Depuis le 3 janvier un test sur quatre concerne un enfant. Entre le 3 janvier et le 7 janvier, environ 2,7 millions d’autotests ont été distribués par les pharmaciens dans le cadre de la nouvelle doctrine pour les cas contacts.

Ce qui a donné une incidence record, à plus de 2000 cas pour 100 mille habitants, qui a doublé en quelques jours. Face au tsunami Omicron, des voix s'élèvent en effet : "on a perdu le contrôle, ne faut-il pas accepter que le virus circule et arrêter de vouloir à tout pris le rechercher" interroge l'un d'entre eux. "D'autant que cela coute cher" ajoute un autre, qui n'en voit plus tellement l'utilité. "Vu sa contagiosité, dit-il on va tous l'attraper, alors." entend-on aussi.

Tester autant ou tester autrement ?

Alors ? Les épidémiologistes ne sont pas d'accord. D'abord on ne sait pas tout encore de ce virus, mieux vaut donc tenter de le contenir, parce qu'il y a des personnes fragiles qui peuvent encore faire des formes graves, parce qu'il y a des enfants hospitalisés, parce qu'il y a des covids longs, parce que le variant delta est encore présent dans certaines régions, parce qu'un nouveau variant peut aussi émerger. Bref, la question divise. Arrêter ou continuer comme on le fait actuellement ? Entre les deux, certains patrons de laboratoires pensent que, sans arrêter de tester, que l'on pourrait tester autrement. Selon eux, on teste trop quand il ne faut pas, et pas assez quand il le faudrait. C'est ce qu' explique ainsi le Syndicat des biologistes médicaux, qui réclame une nouvelle stratégie concertée, plus cohérente et qui saturerait moins les laboratoires.