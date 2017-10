L’Assemblée nationale a passé de trois à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants, dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale.

Les vaccins obligatoires passent de trois à onze © Maxppp / Jean-François Frey

Coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae (source de méningites), pneumocoque, méningocoque C, diphtérie, tétanos et poliomyélite, voici la liste des 11 vaccins désormais obligatoires pour les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018. Une mesure voté vendredi par les députés après de vifs débats car, si les Français restent largement favorables, à 75%, à la vaccination en général, ce taux s'est érodé au fil des années et les opposants à la vaccinations sont de plus en plus déterminés et organisés.

Les enfants de moins de deux ans devront être à jour de ces vaccins, notamment contre la rougeole qui a fait une dizaine de morts ces quatre dernières années, les oreillons ou la coqueluche, sous peine de ne pas pouvoir être admis en crèche ou à l'école. Pas d'autre sanction en revanche pour les parents qui refuseraient une couverture vaccinale pour leurs enfants. Ce dispositif sera évalué chaque année.

Alain Fischer est médecin. Il a présidé le Comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. Il explique à Rosalie Lafarge que pour lui il s'agit surtout d'initier un mouvement pour convaincre les récalcitrants.

On parle d'une mesure qui sauve des vies.

Écouter

Les vaccins obligatoires seront pris en charge à 65% par l'Assurance maladie et à 35% par les assurances complémentaires (sauf le ROR pris en charge à 100% par l'Assurance maladie).