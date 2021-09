Sur un rond-point baptisé 21-Septembre, devant une stèle arborant le nom des victimes, à travers une exposition, plusieurs hommages étaient rendus mardi matin à l'occasion des 20 ans de l'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire française depuis 1945.

Le 21 septembre 2021 marque le vingtième anniversaire de la catastrophe industrielle d'AZF. © AFP / Lionel BONAVENTURE

Toulouse célèbre aujourd'hui le triste anniversaire de l'explosion de l'usine chimique AZF. Il y a vingt ans, sur les bords de la Garonne, une détonation retentissait à près de 80 km à la ronde, faisant 31 morts et des milliers de blessés. Ce jour-là, plus de 300 tonnes de nitrate d'ammonium ont sauté.

La justice, qui a condamné l'ex-directeur du site et de l'entreprise, a conclu que la déflagration était due à un mélange de produits chimiques témoignant de négligences et de manquements aux obligations de prudence. Irrecevable pour les anciens salariés. Face à eux, les associations de victimes dénoncent la présence aux commémorations de Total, groupe auquel appartenait l'usine et qui n'aurait pas reconnu sa responsabilité. Récit de deux cérémonies concurrentielles.

Les restes de l'usine pétrochimique, quelque dix jours après l'explosion en 2001. © AFP / Pascal Pavani

"Plus jamais ça"

9h30. Une première cérémonie se tient au rond-point baptisé de la date de la tragédie : le rond point du 21-septembre, à 2 km du site de l'ancienne usine. Elle réunit une centaine de personnes, notamment des associations des "Sinistrés du 21-Septembre" et "Plus jamais ça", qui refusent de participer à l'événement officiel.

10h. Celui-ci prend place sur le site de l'ancienne usine. Toulousains et Toulousaines, élus locaux, associations de victimes et anciens salariés sont rassemblés autour du mémorial érigé en 2011 pour le dixième anniversaire. Conçue par l'artiste Gilles Conan, l'œuvre est formée de 397 barres d'inox de hauteurs variées, disposées en un vaste cercle de 30 mètres de diamètre représentant l'emprise au sol de la première tour de granulation de l'usine.

Le jour, l'œuvre émet des sons de faible intensité pour créer comme des battements. La nuit, elle diffuse des lumières blanches et rouges. © AFP / Nicolas Guyonnet / Hans Lucas

L'installation a servi de point de rassemblement pour la cérémonie et les dépôts de gerbes. © AFP / Lionel BONAVENTURE

10h17. Les sirènes des casernes de Toulouse retentissent. Il y a 20 ans à la même heure résonnait l'explosion. Les noms des victimes sont énoncés et, comme chaque année, une minute de silence est observée.

La présidente de région Carole Delga dépose une gerbe aux côtés d'autres élus toulousains. © Maxppp / REMY GABALDA

Guy Fourest, président de l'association des familles endeuillées, a participé à la cérémonie officielle. © Maxppp / REMY GABALDA

Officiers de police et pompiers ont également rendu hommage aux victimes. © AFP / Lionel BONAVENTURE

10h32. La cérémonie officielle s'est achevée par la visite d'une nouvelle exposition installée à proximité du mémorial. Inaugurés par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, neuf pupitres retracent l'histoire de l'usine en trois grandes étapes : son passé industriel, l'explosion fatidique le 21 septembre 2001 et enfin ses conséquences, soit les suites judiciaires et le renouveau du site.