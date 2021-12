Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a décrit un "raz-de-marée" de contaminations au variant Omicron en France. Le pays a enregistré 208.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un record.

Olivier Véran était auditionné à l'Assemblée nationale. © Capture d'écran

"208.000 Français ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des dernières 24 heures", a indiqué Olivier Véran. Le ministre de la Santé était auditionné mercredi après-midi devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Cela représente "plus de deux français chaque seconde" sur cette période.

"Nous faisons face à deux ennemis", a noté le ministre. Le premier est le variant Delta "qui n'a pas dit son dernier mot", a souligné Olivier Véran, appelant à continuer à "le combattre". Le deuxième ennemi est le variant Omicron. "Là, je ne parlerais plus de vague" car "vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée".

Le nombre de contaminations ne cesse en effet d'augmenter. "Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout, dans tous les territoires, dans tous les milieux et le virus circule très vite." D'après les estimations du ministre, "il y a probablement plus d'un million de Français qui sont positifs actuellement au coronavirus". "On peut considérer que 10% de la population française est cas contact", estime-il.