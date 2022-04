Une enquête interne lève le voile sur le tabou des violences sexistes et sexuelles sur le campus de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs.

L'école Polytechnique, située à Palaiseau, dans l'Essonne © AFP / MAGALI COHEN / HANS LUCAS

Derrière la vitrine de l'excellence, une face plus sombre. Un questionnaire diffusé parmi les élèves de Polytechnique met en lumière la prégnance des violences sexistes et sexuelles au sein de l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France : près d'une étudiante sur quatre affirme ainsi avoir été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. Dix jeunes femmes disent également avoir subi un viol ou une tentative de viol.

À l'automne dernier, une autre école d'ingénieur de renom est éclaboussée par des révélations : CentraleSupélec, où une enquête interne permet de mettre au jour une centaine de faits de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et de viols. La direction de Polytechnique décide de mettre au clair ce qui se passe sur son propre campus, sur le plateau de Saclay. D'autant qu'en 2017, un article de Mediapart a déjà levé le voile sur des violences sexistes et sexuelles survenues au sein de l'X.

Tableau glaçant

Envoyé en janvier à 3400 jeunes entrés à Polytechnique entre 2018 et 2021, tous cursus confondus, le formulaire en ligne obtient plus de 2000 réponses. Elles dépeignent un tableau glaçant. À la question "durant votre scolarité, quelqu'un a-t-il, sans votre consentement, touché vos seins ou vos fesses, vous a coincé/coincée pour vous embrasser, s'est frotté ou collé contre vous", 174 des personnes interrogées répondent par l'affirmative. Soit 23% des étudiantes.

Plus grave encore, 11 personnes (dont 10 femmes), déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol. Quarante autre (soit 7,7% des femmes) affirment avoir vécu un acte sexuel alors que leur consentement n'était pas plein et entier. Près de la moitié des répondants disent avoir été témoin ou avoir entendu parler de violences sexuelles survenues sur le campus. Trois jeunes indiquent aussi avoir été drogués à leur insu lors d'une fête étudiante alcoolisée.

Dans sa synthèse, l'X constate la " très forte corrélation entre la consommation d'alcool et les atteintes sexuelles ou sexistes". Près de 5% des personnes interrogées déclarent d'ailleurs ne pas se sentir en sécurité lors des soirées étudiantes.

"On ne pensait pas avoir autant de cas"

"On se doutait qu'on n'allait pas avoir zéro cas, mais on ne pensait pas en avoir autant. Ces faits d'une grande gravité sont inacceptables", réagit François Bouchet, directeur général de Polytechnique, qui, sur la base de ce questionnaire, a effectué un signalement au parquet de l'Essonne.

"Ce sont des violences qui existent partout dans la société, mais le déséquilibre sur le nombre d'hommes et de femmes au sein de l'école, ainsi que le fait qu'on vivent tous sur le campus, n'aident pas", analyse Eugénie Multrier, membre du bureau des étudiants, la Kès. "Cela nous a en tout cas confortés dans l'idée qu'il fallait prendre des mesures de prévention et de sensibilisation."

Plan de lutte

Lors de son conseil d'administration à la mi-mars, l'X a présenté un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui doit encore être amélioré par des groupes de travail : clarification des mesures disciplinaires, formation des élèves et responsables associatifs, nouvelle communication sur les dispositifs d'écoute existants, etc. Une charte anti-violences sexistes et sexuelles a par ailleurs été signée par huit écoles situées sur le plateau de Saclay. Parmi les mesures mises en avant par le bureau des élèves : la mise en place de "safe zones" lors des soirées, afin de permettre aux personnes qui se sentiraient mal à l'aise de s'extraire de la zone dansante et trouver un endroit plus au calme au milieu de personnes non alcoolisées.

Pour le directeur, François Bouchet, il est impératif de mettre fin au tabou et à l'omerta qui entourent ces violences. "On ne peut qu'encourager les témoins et les victimes à parler, pour que l'on puisse lancer des signalements auprès de la justice ou des enquêtes disciplinaires. La direction peut faire des choses, mais si on n'a pas les informations, on ne pourra pas agir." Eugénie Multrier, se veut plus optimiste. "Ce questionnaire a engendré une prise de conscience auprès des élèves."