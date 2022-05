La chaîne franco-allemande Arte a fait ses débuts il y a 30 ans, le 30 mai 1992. A la veille de ses 30 ans, Franceinter.fr a fait le tour de l’histoire de cette chaîne singulière pour vous donner 30 anecdotes sur les programmes et l’identité d’Arte.

Les débuts de la chaîne Arte, en 1992 © AFP / FREDERIC FLORIN

Lundi, cela fera 30 ans que la chaîne Arte est sur les ondes. Le 30 mai 1992, dans un paysage télévisuel qui était radicalement différent, une chaîne étonnante débarquait sur les ondes : franco-allemande, sans publicité, dédiée à la culture et au savoir, Arte était un OVNI télévisuel… et il l’est toujours.

A 30 ans, résolument axée vers le numérique, Arte a longtemps été moquée pour ses programmes pointus, décalés, voire expérimentaux. Elle a réussi à attirer un public plus large - malgré des audiences toujours moins fortes que celles des "grandes chaînes" historiques - grâce à des documentaires événementiels, des films et surtout des séries à succès comme Borgen ou plus récemment En Thérapie.

Mais connaissez-vous bien l’histoire d’Arte ? Franceinter.fr a creusé ces 30 années et remonté à la surface 30 informations, anecdotes ou programmes cultes de la chaîne qui appelle à "vivre curieux".

A l'origine d'Arte, il y a une innovation technologique

Les premières réflexions autour d’une télévision qui serait capable de diffuser ses programmes dans plusieurs pays viennent de la fin des années 70 et de l’émergence de… la télévision par satellite. Les règles de la télé par satellite sont définies en 1977, et les pays d’Europe de l’Ouest se lancent rapidement dans les réflexions sur le sujet. Or, dans les années 70, France et RFA (République fédérale d’Allemagne) avaient lancé ensemble "Symphonie", un satellite de télécommunications expérimental. Ce sont ces discussions autour de la télévision par satellite qui sont à l’origine de l’idée d’une chaîne publique européenne dédiée à la culture… même si l’accord entre France et Allemagne pour créer Arte n’a été signé qu’en 1990.

La création de la chaîne franco-allemande n'a pas été de tout repos

Car la culture n’est pas une prérogative du gouvernement fédéral allemand - il n’y a même pas de ministre de la Culture en Allemagne ! C’est une compétence des länder, les entités territoriales allemandes. Le fait que la création d'une chaîne culturelle franco-allemande soit initiée par Helmut Kohl a donc posé problème en Allemagne, et les représentants des onze länder ont participé aux discussions sur l'accord entre la France et l'Allemagne.

Avant Arte, il y avait la Sept (et ce n’était pas vraiment une chaîne)

François Mitterand avait promis une septième chaîne de télévision, éducative et culturelle, à visée européenne. Mais problème : sur le réseau télé français, il n’y avait pas la place pour sept chaînes. A la place, l’État crée une société de production de programmes, la Société d’édition de programmes de télévision… la SEPT, dont les émissions se retrouvent diffusées dans de nombreux pays européens. Lancée en 1986, elle devient en 1989 une chaîne de télé à part entière, diffusée sur le câble ou le satellite. Et entre 1990 et 1992, cette chaîne au ton décalé était diffusée tous les samedis à partir de 15h sur la troisième chaîne, à la place de FR3.

Arte n’a pas toujours été sur la 5

Arte a été lancée le 30 mai 1992. Mais à cette date-ci, elle n’est pas visible par tout le monde. Elle n’est disponible que sur le câble et le satellite. Il faut attendre le 26 septembre 1992 pour que la chaîne récupère le cinquième canal, laissé de côté quelques mois plus tôt par une chaîne privée, La Cinq.

Arte est un rétro-acronyme

Le nom "Arte" ressemble au mot "art", ce qui est idéal pour une chaîne à vocation culturelle. Mais un acronyme se cache aussi derrière ce mot : "Association relative à la télévision européenne". En tout cas pour le côté français, car en allemand, le sigle ne veut rien dire.

La chaîne Arte n'a pas un, mais trois sièges

Car Arte n’est pas une seule entreprise, mais un "groupement européen d’intérêt économique" (GEIE) composé par deux autres entreprises, Arte France d’un côté et Arte Deutschland TV de l’autre. Il y a donc trois lieux forts pour Arte : si le siège "principal", celui d’Arte GEIE, est à Strasbourg, il y a aussi un bâtiment près de Paris, à Issy-les-Moulineaux, et un deuxième en Allemagne, à Baden-Baden.

Le "Mengengerust", règle d’or à Arte

Il y a, à Arte, un vrai souci de parité entre France et Allemagne : président et vice-président tournent ainsi tous les quatre ans, tantôt venu de France, tantôt d’Allemagne. Ce terme est l’un des mots clés de la chaîne, utilisé aussi bien par les employés français qu’allemands : il désigne la règle selon laquelle autant de programmes doivent être fournis par l’Allemagne que par la France. Mais ce n’est pas du 50/50 : Arte France et Arte Deutschland doivent chacune fournir 40% des programmes de la chaîne, et les 20% restants sont fournis par les autres chaînes européennes partenaires d’Arte.

La seule chaîne diffusée en France à avoir un "comité consultatif des programmes"

Là aussi, c’est le caractère franco-allemand de la chaîne qui lui donne cette particularité : comme le raconte l’émission Karambolage, en Allemagne, toute chaîne de télévision doit avoir un "programmbeirat", un "comité consultatif des programmes" qui rassemble des représentants éminents de la société civile ou des grands corps de l’État. Ce comité visionne les programmes et a un rôle consultatif. Mais en France, cette obligation n’existe pas. Toujours par souci de parité, Arte a pourtant bien un "programmbeirat", mais ses membres français sont des "amis" de la chaîne.

Arte appartient en partie à Radio France

Les deux entreprises qui constituent Arte, en France et en Allemagne, sont publiques, mais elles ne sont pas détenues à 100% par l’Etat. En réalité l’État ne possède que 25% de la chaîne : le reste est réparti entre France Télévisions (45%), l’Institut national de l’audiovisuel (15%) et… Radio France (15%). Comme ces trois entreprises sont publiques, le budget d’Arte ne provient que de financements publics.

Zéro pub sur Arte

Résultat du financement 100% public de la chaîne : celle-ci n’a pas besoin de diffuser de publicité. La chaîne diffuse en revanche des messages dits "d’intérêt public" et permet le sponsoring de ses programmes.

Qu'est-ce qu'une chaîne culturelle ?

Voilà une question qui a posé problème à la création de la chaîne, pour des questions de langue : pour les Français, une chaîne dédiée à la culture, c’était au sens classique du terme, donc une chaîne sur l’art. Alors que côté allemand, parler de "kultur", c’était aussi parler de société, d’histoire, de populations. Là encore, il a fallu trouver un équilibre.

"Tracks" a bientôt 25 ans

C'est l'une des émissions mythiques de la chaîne : "Tracks", consacrée aux contre-cultures, à la création artistique et à l'underground, a déjà presque 25 ans. Il a été lancé le 3 janvier 1997 et a, depuis ses débuts, largement élargi son domaine d'action. D'émission musicale, elle est devenue un programme dédié à toutes les formes d'expression culturelle. Et comme pour beaucoup d'émissions d'Arte, c'est aussi son générique - et son budget dédié à la peinture verte - qui l'a gravé dans les mémoires.

Les étés thématiques

L'été, pas de rediffusion ni d'émission au bord de la plage pour Arte, mais de grandes thématiques déclinées pendant deux mois. La chaîne - déjà connue pour ses soirées "Théma" - choisit chaque année depuis 2007 une époque, un courant, une humeur qui est la ligne directrice de ses programmes. Le premier, "Summer of Love" quarante ans après celui de 1967, fut suivi d'étés consacrés aux 70s, aux 80s, aux rebelles, à la soul, et dernièrement en 2021 le "Summer of Voices". Chaque année c'est en général l'occasion de redécouvrir de grands films et documentaires musicaux. En 2010 pour le "Summer of 60s", Arte avait même sorti sa propre chanson, une reprise de "I Get Around" orchestrée par Keren Ann.

Arte a sa radio, et c'est la première plateforme de podcasts française

En 2002, Arte Radio lancé une webradio à la demande : sur son site, on trouve des documentaires, des entretiens, des créations sonores. Tous les éléments que l'on peut y entendre ont un point commun : on n'y entend jamais de commentaire, ni les questions du ou de la journaliste. C'est le journaliste Silvain Gire qui dirige, depuis ses débuts, cette plateforme, qui avait quinze ans d'avance sur le reste du paysage médiatique français : alors même que le nom n'existait pas, Arte Radio a été la première à se lancer dans le podcast.

D'où viennent les fameux moutons Arte ?

C’est l’une des images cultes de la chaîne - et même celle qu’utilise Arte elle-même sur son site pour promouvoir ses 30 ans : les fameux moutons. C’est en fait une relique du tout premier habillage de la chaîne, conçu par l’artiste Hélène Guétary. En un mois, elle imagine l’univers visuel d’Arte : des personnages qui se métamorphosent pour devenir les lignes du logo, des silhouettes qui égrènent les heures, et surtout, des hommes-moutons, qui souhaitent bonne nuit dans une séquence hypnotique diffusée pendant la fermeture d’antenne.

En 1995, Arte a tenté de supprimer la séquence… et ce sont les téléspectateurs qui ont demandé leur retour. Depuis, ils n’ont jamais vraiment quitté la chaîne - ils reviennent régulièrement comme un clin d’oeil. Quant à Hélène Guétary, elle a continué à façonner l’identité visuelle de la chaîne jusqu’au début des années 2000. C’est aussi à cette époque qu’apparaît le célèbre "Sur Arte, la nuit, c’est la nuit", conçu par l’agence Novaprod, qui accompagne l’identité sonore de la chaîne depuis ses débuts.

Un logo droit, puis penché, puis vertical

Après un premier logo bleu, blanc, rouge et jaune au début des années 1990, Arte a opté pour l’orange à partir de 1995. Et depuis, il n’a pas changé… en apparence seulement. Car en réalité, le fameux logo d’Arte a évolué plusieurs fois : en 2004, il devient penché. Une inclinaison de 4 degrés exactement qui vient appuyer l’aspect "décalé" de la chaîne, et qui se retrouve dans tout l’habillage de la chaîne. En 2011, le logo redevient droit mais change de teinte, avec un orange beaucoup plus foncé. Et en 2017, il tourne à nouveau… mais de 90° cette fois ! Le logo officiel - et celui que l’on voit à l’écran est désormais vertical.

Qui est la célèbre voix d'Arte ?

Elle n'est plus la voix d'Arte depuis 2011, et pourtant, son grain de voix si particulier reste profondément associé à la chaîne - et à toutes les parodies qui en ont été faites. Se disant "lectrice de textes" dans un reportage d'Arte Radio, Sylvie Caspar a réussi à garder son visage caché de toute caméra ou de tout objectif photo.

La première télé en replay

Aujourd'hui, la télé se consomme de façon délinéarisée. Mais il y a quinze ans, alors qu'on ne parlait ni de fibre optique ni de 5G, l'idée était encore lointaine pour beaucoup. Pas pour Arte, qui en 2007 avait lancé Arte+7, dont le principe était de permettre à chacun et chacune de revoir les programmes de la chaîne pendant une semaine. C'est un an avant le portail M6 replay et… trois ans avant Pluzz, le service équivalent de France télévisions.

Arte, la nuit, c'est pour l'art vidéo

Le cliché veut que la nuit, Arte soit une caverne d'Ali Baba de programmes originaux, étonnants, voire étranges. Un cliché pas toujours faux : de 2008 à 2015, une fois par an, Arte consacre une nuit entière à l'art vidéo. Toute la nuit, des œuvres expérimentales se succèdent à l'écran, faisant de la télévision une petite galerie d'art.

La création expérimentale a une vraie place sur Arte : longtemps, une case nommée "Die nacht / La nuit" laissait libre cours aux programmes les plus fous, aux expériences télévisuelles et vidéo. Et en 1994, la chaîne a diffusé "Bleu", une création visuelle et sonore du réalisateur Derek Jarman : 75 minutes d'un écran bleu, accompagné d'un poème sonore.

La lente progression d’Arte vers le 24h/24

La chaine avait, au départ, des horaires de diffusion resserrés : elle diffuse uniquement à partir de 17h sur le câble, et 19h sur le réseau hertzien. Il faut attendre 1996 et l'élargissement de la télé par satellite pour que la chaîne soit disponible plus tôt, dès 14h, puis toute la journée au début des années 2000. Mais c'est seulement en 2005 (et 2002 en Allemagne), avec l'arrivée de la TNT, que les téléspectateurs qui n'ont ni le câble ni le satellite peuvent voir Arte, qui quitte le canal 5 pour le numéro 7.

La meilleure audience d’Arte

Sans pub, sans objectif d'audience, c'est peu de dire qu'Arte n'est pas la chaîne qui fait le plus d'audience en France (elle est considérée comme la 10e chaîne française en termes d'audience). Son record historique d'audience est donc bien plus faible que celui des autres chaînes, mais tout de même, le 1er mai 2000, la diffusion de "Marius et Jeannette" de Robert Guédiguian attire devant les écrans 3,7 millions de téléspectateurs. Ce soir-là, elle devance même TF1 et fait une part d'audience de 19,4%.

Un film diffusé avant sa sortie en salles

Le 20 mars 2009, Arte diffuse un film qui n'est pas encore sorti en salles : "La journée de la jupe", de Jean-Paul Lillenfeld, avec Isabelle Adjani. Faute de financement et de diffuseurs intéressés, la chaîne avait obtenu la primeur de la diffusion sur la sortie au cinéma, prévue cinq jours plus tard. Seulement, la diffusion est un carton : 2,2 millions de téléspectateurs le regardent le soir de sa diffusion. Le film se classe parmi les meilleures audiences de la chaîne, sans battre le record de "Marius et Jannette". Résultat : Arte décide, en concertation avec les exploitants de salles de cinéma, de ne pas le rediffuser, afin de lui laisser plus de chances en salles.

Les émissions en France et en Allemagne ne sont pas exactement les mêmes

On a souvent l'impression qu'Arte en France et en Allemagne, c'est la même chose. Ce n'est pas exact : toutes les émissions ne passent pas à la même heure des deux côtés du Rhin. Ainsi, si par exemple Arte Journal est retransmis en même temps dans les deux pays (avec une présentation alternante entre français et allemands), l'émission d'Elisabeth Quin "28 Minutes", qui est diffusée à 20h en France… et seulement dans la nuit en Allemagne, en version sous-titrée.

"Arte Creative", une plateforme (disparue) d’expérimentations

En 2011, Arte lance un portail web dédié à la création numérique : Arte Creative. De nombreux programmes y sont lancés, comme "Tutotal" et ses doublages absurdes, Bits, un magazine de culture pop, "Ploup", une fiction raconée en SMS, ou "Tout est vrai ou presque", des biographies presque authentiques de personnalités. La plateforme a été fondue depuis dans le reste du site Arte.

La chaîne n’est pas qu’en français et en allemand !

Depuis 2015, de nouvelles langues européennes sont venues enrichir l'offre d'Arte - c'est l'Union européenne qui finance ces sous-titrages, avec l'objectif de faire réellement une chaîne européenne. Ainsi, l'anglais, l'espagnol ont rejoint la chaîne, puis le polonais en 2016 et l'italien en 2018. Au total, les programmes d'Arte sont donc visionnables dans six langues.

Il y a eu une version belge d’Arte (mais elle n’existe plus)

En 1995, la RTBF lance avec Arte France une déclinaison locale de la chaîne. Diffusée sur le câble, elle ne fait pas que reprendre les programmes visibles en France et en Allemagne : elle les enrichit de deux magazines culturels, "Cinquante degrés nord" et "Quai des Belges", diffusés lors de décrochages locaux (à la manière des programmes régionaux de France 3). Depuis 2015, cette diffusion spécifique a cessé et Arte Belgique reprend les programmes d'Arte France, à l'exception d'un magazine bimensuel nommé Tout le Baz'art.

Arte à fond sur Instagram, TikTok et… Reddit

La chaîne a développé ces dernières années des formats spécifiques pour les réseaux sociaux : des bandes dessinées à dérouler l'été sur Instagram, un programme qui passe en revue des questions de société nommé FAQ sur Snapchat, des pastilles historiques nommées "History Strip" sur TikTok, et plusieurs émissions exclusivement dédiées à Twitch, comme "Jour de play" sur les jeux vidéo ou "Laser Disc" sur la musique. Ainsi la chaine est devenue très populaire auprès du public de ces réseaux… au point d'avoir été mise à l'honneur en avril dernier dans l'immense fresque Reddit mondiale, le "RedditPlace", avec une place non négligeable dans la fresque.

Un "atelier de recherche" à l’origine de Karambolage

L'une des émissions les plus étonnantes d'Arte, c'est Karambolage, l'émission qui confronte les cultures française et européenne avec ses pastilles aux styles graphiques très différents. Et son aspect exploratoire n'est pas un hasard : Karambolage est le fruit d'un service nommé Atelier de recherches géré par la réalisatrice Claire Doutriaux.

Des documentaires d’une durée de… 24 heures

A trois reprises, Arte a proposé des programmes hors normes : des documentaires d'une durée de 1440 minutes, soit… 24 heures précises. Le premier, consacré à Berlin, a été diffusé en 2009, suivi de Jérusalem en 2014 et l'Europe en 2019. Le concept est, à chaque fois, le même : suivre pendant 24 heures, en temps réel, la vie d'habitants de la ville (ou du continent) concerné.

Téléfilms interactifs et en direct

Sur la fiction aussi, Arte a proposé des formats innovants : en 2014, la série "Une intime conviction", qui mettait en scène un procès, aurait dû avoir une fin choisie par les téléspectateurs sur Internet grâce à des pièces à conviction supplémentaires — mais elle n'a pas été diffusée pour des raisons judiciaires. Et en 2022, le soir du second tour de l'élection présidentielle, la chaîne a diffusé sur Internet un film nommé "Jour de Gloire" et tourné et diffusé en direct.

"Le Dessous des cartes" ou comment faire une émission culte avec… des cartes

Arte, c'est aussi un certain savoir dans l'économie de moyens : en 1990 sur la Sept, puis en 1992 sur Arte, Jean-Christophe Victor lance une émission nommée Le Dessous des Cartes, dans laquelle il analyse la géopolitique avec essentiellement des images fixes, et en particulier, comme son nom l'indique… des cartes. Simple, efficace, l'émission est un succès et une référence pédagogique. Depuis la mort de Jean-Christophe Victor en 2016, c'est la présentatrice Emilie Aubry qui l'a repris.