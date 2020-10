54 départements au total sont concernés. Le Premier ministre Jean Castex a aussi prévenu ce jeudi que "des mesures beaucoup plus dures" sont envisagées.

"Le couvre-feu s'appliquera de 21h à 6h sur l'ensemble du territoire des départements concernés", annonce Jean Castex.

Le Premier ministre a étendu jeudi le couvre-feu pour freiner l'épidémie de coronavirus à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, soit à un total de 46 millions de personnes, prévenant que "des mesures beaucoup plus dures" étaient envisagées. Jean Castex s'attend à un mois de novembre "éprouvant" avec un nombre de morts qui continuera d'augmenter en raison de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.

Au total, 54 départements seront désormais placés sous couvre-feu de 21h à 6h à partir de vendredi soir. Sont concernés (en plus des départements qui étaient déjà sous couvre-feu) :

l’Ain

les Alpes-Maritimes

l’Ardèche

les Ardennes

l’Ariège

l’Aube

l’Aveyron

le Bas-Rhin

le Calvados

la Corse-du-Sud

la Côte-d’Or

la Drôme

le Gard

la Haute-Corse

la Haute-Loire

la Haute-Savoie

la Haute-Vienne

les Hautes-Alpes

les Hautes-Pyrénées

l’Ille-et-Vilaine

l’Indre-et-Loire

le Jura

le Loiret

la Lozère

le Maine-et-Loire

la Marne

la Meurthe-et-Moselle

l’Oise

le Pas-de-Calais

le Puy-de-Dôme

les Pyrénées-Atlantiques

les Pyrénées-Orientales

la Saône-et-Loire

la Savoie

le Tarn

le Tarn-et-Garonne

le Var

le Vaucluse

la Polynésie

Le détail des départements concernés.

Jean Castex a aussi précisé que les départements où se trouvent les métropoles soumises à un couvre couvre-feu depuis samedi dernier (Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier et Toulouse) devront l'appliquer sur tout leur territoire, l’Île-de-France étant déjà concernée.

"Le couvre-feu s'appliquera de 21h à 6h sur l'ensemble du territoire des départements concernés et, normalement, pour une durée de six semaines" à partir de samedi, a précisé le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19. "La situation est grave" en France, où "la circulation du virus atteint un niveau extrêmement élevé", a prévenu le Premier ministre.

Déjà 4.777 verbalisations

Le Premier ministre a indiqué que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas confirmés de Covid-19 pour 100.000 habitants, a progressé de 40% en une semaine, pour atteindre 251 sur le territoire national. Et le taux de reproduction du virus induit un doublement du nombre de cas tous les 15 jours. Le Premier ministre a également précisé que les forces de l'ordre ont effectué depuis samedi dernier "32.033 contrôles et prononcé 4.777 verbalisations pour non respect du couvre-feu".