La campagne de rappel contre le Covid-19 pourrait bien prendre un coup d’accélérateur la semaine prochaine. En attendant l’allocution d’Emmanuel Macron le mardi 9 novembre avec une possible décision d’imposer la troisième dose à certains publics fragiles, de plus en plus de Français prennent déjà rendez-vous.

Le nombre de prise de RDV a augmenté d'environ 109% entre début octobre et début novembre © AFP / Adrien Fillon

Comme Jean Castex l’a laissé entendre, la troisième dose pourrait devenir obligatoire pour certains publics, les personnes de plus de 65 ans, afin de contrer le début de la cinquième vague. Rien n’est acté. Mais voilà déjà plusieurs semaines que l’exécutif réfléchit à conditionner la conservation du pass sanitaire à cette vaccination supplémentaire. La stratégie du gouvernement devrait être dévoilée le 9 novembre par le président de la République lors d’une allocution télévisée. Ouverte depuis le 1er septembre, ce n’est que depuis le début du mois d’octobre que l'utilité de la dose de rappel semble convaincre de plus en plus de Français.

Une hausse continue des prises de rendez-vous

Ce vendredi 5 novembre, selon les données de Doctolib, 63 355 personnes ont pris rendez-vous pour une injection de troisième dose en France. Certains pourraient y voir un effet lié à l’annonce de la prise de parole d’Emmanuel Macron, mais en réalité la tendance est à la hausse depuis plusieurs semaines. 63 355 nouvelles prises de RDV pour une troisième dose, c’est quasiment 33 000 de plus que le 5 octobre, soit une augmentation d’environ 109% des prises de rendez-vous. Depuis le début du mois d’octobre, la hausse a été continue d’une semaine à l’autre : 38 691 rendez-vous le 11 octobre, 47 342 le 18 octobre, 52 624 le 25 octobre et 57 147 le 2 novembre.

En revanche, on peut constater que le début de la campagne n’a pas été sur la même lancée. Les prises de RDV ont commencé fort le 30 août, avec 50 220 personnes inscrites pour descendre à 28 843 une semaine plus tard, remonter entre 30 000 et 35 000 les deux semaines suivantes, pour finalement dégringoler à 22 000 RDV le 30 septembre.

3,3 millions de rappels administrés

Environ 7,7 millions de Français sont pourtant éligibles pour cette dose de rappel : les personnes âgées de plus de 65 ans, les résidents des Ehpads, les personnes à risques ou souffrant de comorbidités, mais aussi les personnels de santé et ceux qui n’ont reçu qu’une dose unique de Janssen.

Au 4 novembre, selon le ministère de la Santé, 3,3 millions de personnes éligibles ont reçu une dose de rappel, soit environ 45% du public concerné. Parmi eux, les plus de 65 ans sont ceux qui répondent le mieux à l’appel de la troisième dose. Toutefois, au sein de la population générale, ils sont encore dans cette catégorie environ 1,3 millions à n’avoir reçu aucune dose, selon le Premier ministre.

Invitée de France Inter ce samedi, l'épidémiologiste Dominique Costagliola a regretté que "13% des plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinés." Et d’ajouter : "C'est déjà ça qu'il faudrait résoudre comme problème (…) avant de s'attaquer aux 3èmes doses."