Le coronavirus "est là pour quelques mois encore et nous devons vivre avec lui, sans nous laisser entraîner dans une logique de confinement généralisé", a estimé Jean Castex vendredi soir.

Jean Castex s'est exprimé vendredi 11 septembre au soir.

Il alerte sur une "dégradation manifeste" de la situation sanitaire en France. Le premier ministre, Jean Castex, a indiqué que 42 départements étaient désormais classés en rouge, soit zone de "circulation active" du virus, évoquant un taux d'incidence de 72 cas pour 100 000 personnes, contre 57 il y a une semaine. "Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité", a rappelé le chef du gouvernement, expliquant que la situation était encore plus préoccupante à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe.

Mais la stratégie du gouvernement "ne varie pas", a-t-il dit : le coronavirus "est là pour quelques mois encore et nous devons vivre avec lui, sans nous laisser entraîner dans une logique de confinement généralisé", a estimé Jean Castex, appelant les Françaises et les Français au sens des "responsabilités". "Le pourcentage de cas positifs ne fait qu'augmenter" et le virus "finit toujours par toucher les plus vulnérables", a-t-il encore alerté.

Jean Castex s'exprimait ce vendredi soir depuis Matignon après la tenue d'un conseil de défense. Voici les mesures principales qu'il a annoncées :