Six patients malades du Covid, évacués à bord d'un gros porteur médicalisé depuis la Martinique, rejoignent les hôpitaux d’Ile-de-France ce dimanche après-midi.

Six malades Covid sont transférés depuis la Martinique vers des hôpitaux d'Île-de-France à bord d'un avion gros porteur aménagé. © Radio France / Faustine Calmel

Une nouvelle évacuation sanitaire par gros porteur a eu lieu depuis la Martinique. Six patients malades du Covid doivent rejoindre des hôpitaux d’Ile-de-France ce dimanche après-midi. Une opération pour permettre de désengorger un peu le service de réanimation du CHU de Fort de France, complètement saturé. France Inter a suivi le départ à l’avion à l'aéroport Aimé Césaire de Fort de France qui s'est déroulé la nuit dernière.

Un avion aménagé en salle de réanimation

À l’intérieur de cet Airbus médicalisé, envoyé par Air Caraïbes pour le compte du ministère, des sièges ont été déplacés pour faire place aux six lits destinés à accueillir les malades, tous en réanimation, tous intubés.

Les patients transférés étaient accueillis dans un service de réanimation de l'hôpital de Fort-de-France, submergé par une vague d'hospitalisations. © Radio France / Faustine Calmel

"C'est exactement comme s'ils étaient en réanimation, assure Lionel Lamour du Samu de Paris qui coordonne l’opération. Il y a un laboratoire, une échographie... tout le matériel dont on aurait besoin en réanimation pour traiter ce type de patients s'ils se dégradaient".

Des sièges ont été déplacés pour faire place aux six lits qui vont accueillir les malades et installer le matériel de réanimation © Radio France / Faustine Calmel

La difficulté est dans la durée du vol – 9 heures –et le fait de ne pas pouvoir se poser en cas de problème. Il faut aussi recueillir l’accord des familles qui voient partir leurs proches malades à des milliers de kilomètres.

25 soignants embarquent pour s’occuper de patients à bord © Radio France / Faustine Calmel

25 soignants embarquent pour s’occuper de patients choisis avec soin. "Ce sont des patients qui doivent rester longtemps en réanimation. On ne va évacuer des patients qui le lendemain n'auraient plus besoin de rester en réanimation, explique Benjamin Garrel, directeur du CHU de Martinique. Mais ils doivent aussi pouvoir supporter cette évacuation, c'est-à-dire être suffisamment stables. Et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas combien de patients on va pouvoir mettre dans l'avion".

10 secouristes assistent les professionnels de santé provenant des différents Samu de France qui se sont portés volontaires pour l'opération © Radio France / Faustine Calmel

Les transferts de patients depuis les Antilles vont se poursuivre

L'opération va se reproduire pour tenter de limiter la saturation de l’hôpital en Martinique. "Le pont aérien a vocation à se pérenniser, avec une ou deux évacuations transatlantiques par semaine, selon qu'on a le petit ou le gros porteur", précise Jérôme Viguier, directeur de l’Agence régionale de santé.

La Guadeloupe, dont le taux d’incidence a dépassé celui de la Martinique avec plus de 2 200 cas pour 100 000 habitants, a elle aussi débuté des évacuations. Selon le ministère de la Santé, 10 patients de réanimation ont déjà été transférés des Antilles vers l'Île-de-France depuis le 30 juillet, cinq de Guadeloupe et cinq de Martinique. "Au vu de la situation sanitaire sur place, les transferts vont continuer et s'accélérer", a-t-on souligné auprès de l'AFP.