Une semaine dans leurs vies, le feuilleton du 13-14: En 2014, cette maison de retraite des Deux-Sèvres était à vendre, et le groupe Orpea sur les rangs. La mairie et l'ADMR se sont mobilisés pour préserver une structure de proximité, et assurent qu'un autre modèle est possible.

Parmi les moments préférés de Paulette se promener avec Christelle, pour cueillir des fleurs pour l’atelier de composition floral © Radio France / Matilde Dehimi

Cette semaine dans le 13-14, France Inter pose son micro à la maison de retraite Nicolas Sévileano, à Cerizay dans le nord des Deux-Sèvres.

C’est un petit bâtiment à la sortie de Cerizay, 5.000 habitants, un petit EHPAD qui n’est pas secoué par le scandale Orpea.

Pourtant, Orpea est un nom que l’on connait ici. Le groupe avait souhaité racheter l’établissement quand l’ancienne propriétaire l’avait mis en vente en 2014. La mairie de Cerizay soupçonne le grand groupe de vouloir surtout racheter les 26 lits disponibles pour ensuite les rouvrir dans un autre établissement Orpea du département puis revendre les bâtiments de Cerizay. Elle s’y oppose en gelant les places sur son territoire et cherche une solution.

La partie de belottes à six... un moment trop sérieux pour accorder une interview ! © Radio France / Mathilde Dehimi

En 2016, le réseau ADMR (réseau associatif de services à la personne) rachète avec la mairie l’EHPAD privé de Cerizay pour 1 million d’euros dont 500.000 euros d’emprunts. Il s’agit d’une société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif. Les représentants des salariés sociétaires participent à toutes les décisions.

Aujourd’hui, l’EHPAD Sévileano est à l’équilibre financièrement et s’apprête à débuter d’importants travaux de rénovation des locaux.

Episode 1 : Un établissement privé à but non lucratif

A Cerizay, tous les anciens connaissent le docteur Sévileano. A l’époque, tout le monde le consultait dans son cabinet, il y avait aussi quelques chambres pour des résidents. Puis la nouvelle propriétaire Mme Pineau a créé une maison de retraite de 26 places avant de la vendre. L’EHPAD privé est désormais une coopérative. Le maire de Cerizay, Johnny Brosseau (S.E) et le directeur général de l’EHPAD et du réseau ADMR des Deux-Sèvres Jérome Houmault racontent comment ils ont découvert que le groupe Orpea était intéressé par racheter ses lits et pourquoi ils s’y sont opposés. Mais c'est débord la fille d'un résident qui fait découvrir les lieux à notre reporter Mathilde Dehimi.

Jocelyne vient régulièrement voir son père Joseph, 88 ans ; elle est contente d’avoir trouvé une place sur Cerizay-même © Radio France / Mathilde Dehimi

4 min A CERIZAY DANS UN EHPAD EP 1 Par Mathilde Dehemi

Episode 2 : La bientraitance

Il est l’heure du goûter, Hélène, aide médico-psychologique, réveille Odette, 90 ans. Hélène prend le temps, la prévient de chaque geste qu’elle s’apprête à faire pour lui enlever ses lunettes ou lui mettre des gouttes. Chaque trimestre, avec des collègues, elle s’interroge sur certaines de leur décision qui peuvent occasionner de la maltraitance. Il y a très peu de turn-over parmi la vingtaine de salariés de cet EHPAD.

Au son d’un CD d’accordéon, les résidents décorent la salle à manger avec leurs compositions florales © Radio France / Mathilde Dehimi

3 min A CERIZAY DANS UN EHPAD EP 2 Par Mathilde Dehemi

Episode 3 : L'Ehpad a trouvé son modèle économique

On manque de place à l’EHPAD Sévileano de Cerizay, les locaux ne sont pas très pratiques, certaines chambres sont doubles, les travaux de rénovation doivent débuter dans un mois. L’établissement est à l’équilibre financièrement, certains résidents trouvent que les prix sont un peu chers mais on ne peut pas faire autrement dit le directeur général qui décrit comment cet EHPAD peut être un autre modèle économique.

Tout le personnel, aides soignantes, aide médico-psychologiques, infirmières est polyvalent ce qui permet selon eux d’accorder un peu plus de temps aux résidents © Radio France / Mathilde Dehimi

3 min A CERIZAY DANS UN EHPAD EP 3 Par Mathilde Dehemi

Episode 4 : Tous en cuisine !

En rentrant dans la salle à manger, on est frappé par l’odeur de chou romanesco. Et pour cause, la cuisine est sur un côté de la pièce, le plan de travail à portée de main des résidents. D’ailleurs, ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte et à éplucher des légumes ou à flamber des champignons. Le repas est un moment-clef. Toutes les préparations souvent issues de produits locaux sont pensées pour apporter suffisamment de calories aux résidents.

La cuisine est directement ouverte sur la salle à manger permettant aux résidents de suivre le travail des cuisiniers © Radio France / Mathilde Dehimi