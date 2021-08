La situation de l'épidémie est catastrophique dans une partie des outre-mers français. Alors que la Guadeloupe s'apprête à être reconfinée, la Martinique est déjà sous ce régime. A Fort-de-France, les hôpitaux sont saturés, et doivent commencer à "trier" les patients pour l'accès en réanimation.

Les lits mis en service en réanimation ne suffisent plus à accueillir le nombre de patients qui nécessitent ces soins. © Radio France / Faustine Calmel

Après la Martinique, c'est en Guadeloupe qu'un confinement plus strict va être mis en place dès vendredi soir. L'épidémie de Covid-19 continue de flamber sur les îles, et de remplir les hôpitaux. En Martinique, le CHU de Fort-de-France est saturé : malgré les renforts arrivés de métropole, tous les médecins s'accordent à dire que c'est du jamais vu, que l'hôpital est en train de craquer.

Et cela, on s'en aperçoit d'abord aux urgences quand l'ambulance arrive : après avoir demandé aux patients s'ils étaient vaccinés, ou s'ils avaient des comorbidités, les urgentistes placent les patients sous une tente, sur le parking : c'est une première étape – un moyen de gagner un peu d'espace – avant d'entrer dans le bâtiment.

Malgré l'arrivée de soignants en renfort depuis la métropole, les services sont surchargés. © Radio France / Faustine Calmel

Une centaine de patients auraient besoin d'être en réa

Il y a des brancards partout, près de cinquante malades, tous Covid. Si leur état se dégrade, ils devront aller en réanimation. Ou plus exactement, ils devraient, car la place manque, se désole le docteur Cyril Chabatier, chef du service : "Le bon terme, c'est submergés. À l'heure actuelle, 45 lits de réanimation ont été ouverts sur le CHU, plus 10 lits par l'armée. Malgré tout cela, plus d'une centaine de patients dans les étages relèveraient d'un service de réanimation et que nous ne sommes pas en mesure de prendre à l'heure actuelle".

"On est en train de savoir, entre des personnes de 30 ans ou 20 ans, laquelle va bénéficier de l'accès en priorité à la réanimation. En gros, on va prendre la plus grave", poursuit le chef de service. Un "choix", un "tri" des patients, on en est là, confirme Régine Mengé, cadre de santé. Quand on lui demande ce qui est le plus difficile, elle répond : "Du point de vue humain, c'est maintenant l'âge des patients que l'on a dans les lits. Le plus jeune qu'on a eu à prendre en charge avait 19 ans".

La semaine dernière, deux hommes, âgés de 31 et 33 ans, sont morts du Covid dans ce service de réanimation. C'est dans cet hôpital, au CHU de Fort-de-France, que doivent se rendre ce jeudi les ministres de la Santé et des Outre-Mers, Olivier Véran et Sébastien Lecornu.