La Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social ce vendredi 18 février se penche sur la question des recrutements dans ces secteurs pour redonner de l'attractivité à ces emplois. Une question que se posent déjà les écoles. Exemple dans une école d'aides-soignantes à Chartres.

Un élève aide-soignant au chevet d'un faux malade en atelier pratique de formation © Radio France / Anne Orenstein

Dans sont lit d'hôpital, le malade râle, tousse, appelle à l'aide. L'élève aide soignant Thomas Gbean Kohou se précipite à son chevet, vérifie ses constantes sur l'écran du scope placé derrière lui et le rassure en attendant le relais d'un élève infirmier. Il est filmé et dans la pièce à côté, Héléna Lledo regarde sur écran avec les autres élèves la situation et commente. Nous sommes dans un atelier pratique de la formation des étudiants de l'IFS, Institut de formation Santé, de Chartres. Le malade est un mannequin en plastique particulièrement réaliste et entièrement robotisé pour simuler des situations de soin.

Le genre d'équipement qui fait mouche lors des portes ouvertes de l'institut. Le métier d'aide soignant devient tout de suite très réel pour ceux qui cherchent une formation, explique son directeur Christophe Peters. "C'est un métier de convictions, alors le principe, c'est de le rendre visible et attractif à un public qui n'y pensait même pas. C'est aussi pour ça que nous faisons beaucoup d'actions de communication."

En cela, l'IFS Chartres s'inscrit dans un vaste plan développé par la région Centre-Val de Loire en collaboration avec l'ARS. En témoignent ces vidéos de témoignages "Parlons peu, parlons soin" qui font parler des aides-soignant.es de la réalité de leur métier.

La question de l'attractivité de ce métier, cela fait longtemps que l'IFS de Chartres se la pose. Les équipes n'ont pas attendu la Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, prévue initialement avant le 15 janvier et qui, nouvelle vague de Covid oblige, n'a finalement lieu que ce vendredi 18 février. Il y a en effet urgence à sauver de l'hémorragie le secteur face aux démissions en masse et à la pénurie de recrutements. La Conférence doit donc se pencher sur les pistes pour redonner de l'attractivité à ces métiers.

La prise en charge de la dépendance au programme

Ceux du grand âge sont particulièrement au cœur des préoccupations de l'IFS de Chartres. Depuis 2021, la formation est renforcée par arrêté sur la prise en charge des handicapés et des personnes âgées. C'est d'ailleurs ce vers quoi s'oriente Thomas Gbean Kohou. "C'est eux qui en ont le plus besoin." Arrivé en France de la Côte d'Ivoire en 2012, il a jusqu'ici erré de petits boulots en métiers alimentaires jusqu'à la crise du covid. "Une fois arrivé en Europe et vu la situation épidémique, je me suis dit, c'est le moment de réaliser mon rêve d'enfance. Être aide soignant, c'est d'abord être utile à l'autre, être dans l'empathie, s'ouvrir aux autres."

Pour les étudiants comme Thomas, l'IFS met en place des cours de renforcement de Français pour les aider également à mieux s'intégrer. Des cours qui viennent s'ajouter à une formation théorique en alternance avec des stages et des ateliers pratiques. Lors de ces derniers, les élèves aides-soignants sont souvent évalués en même temps que leurs futurs collègues infirmiers. Pour la coordinatrice pédagogique, Catherine Chuffart, le but est aussi psychologique. "Avec le scénario imposé par le formateur, on va leur permettre de voir que leur rôle est complémentaire, que ça fonctionne quand chacun est à sa place, chacun a son importance et donc sa apporte une reconnaissance mutuelle de leur travail."

Passerelles et collaborations

Ce travail en collaboration, c'est aussi l'un des piliers de l'école pour renforcer l'attractivité du métier. "Avec la crise du covid, ils ont beaucoup entendu parler de solitude, voire pour les professionnels en reconversion, ils l'ont vécue, et là, ils découvrent des pratiques où ils sont ensemble." analyse Christophe Peters.

Le directeur de l'IFS rappelle aussi que le métier d'aide-soignant est "un métier passerelle. On peut évoluer vers le métier d'infirmier si on le souhaite, avec des exemptions de certains cours parce qu'on a déjà suivi la formation. Et ça aussi, ça renforce l'attractivité. Il faut voir que quand on commence ce métier, en fait, c'est une carrière complète qu'on embrasse."

Visiblement, les efforts paient : chaque année, les 65 places de l'IFS sont prises d'assaut et d'autres dossiers viennent constituer une liste complémentaire. Dernier argument décisif : une fois leur diplôme en poche, les étudiants de la promotion sont sûrs de trouver du travail. Pour certains, ce sera tout simplement à l'hôpital de Chartres dont dépend l'institut.