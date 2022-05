Si la technique est vieille de plus de trente ans, les réseaux sociaux ont facilité ces dernières années la mise en contact des victimes. Plusieurs collectifs et associations féministes s'y mettent, pour libérer la parole et aider au regroupement des plaintes.

En France le mouvement #Balancetonporc essaime en octobre 2017, peu de temps après #metoo et les révélations dans l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis. © AFP / ALAIN PITTON / NURPHOTO

"On sait que les plaintes groupées sont beaucoup plus efficaces devant la justice", avance l'une des membres de Collectives, un nouveau collectif féministe à l'origine d'un compte Instagram qui propose de mettre en relation les victimes d'un même agresseur.

Il y a plus de trente ans, le Collectif féministe contre le viol (CFCV) réalisait déjà ce type d'actions. Mais quatre ans et demi après l'émergence du mouvement #balancetonporc, en octobre 2017, et la libération de la parole sur les réseaux sociaux, plusieurs nouvelles initiatives ont émergé.

Une profession, une tranche d'âge et/ou une localisation

Lancé en octobre 2021 sur Instagram, le compte Collectives compte un peu plus de 3 000 abonnés. Tous les deux jours, l'une des membres publie la description envoyée par une victime d'une personne qu'elle accuse de harcèlement sexuel, d'agression ou de viol.

Au centre des posts, sur fond violet, quelques indications volontairement très génériques sur cette personne : "Un informaticien et musicien, la trentaine, à Nantes", "un médecin orthopédique, ayant exercé à Strasbourg, ayant plus de 60 ans". En bas de chaque image, un même message : "Si tu penses reconnaitre ton agresseur, tu peux nous contacter en DM."

L'objectif est double, selon l'une des membres, qui souhaite rester anonyme. "Quand on est victime de violences sexistes et sexuelles, on est très isolé", explique-t-elle. Ce compte "permet donc d'ouvrir une parole importante. Ça permet aussi de donner de la force à plusieurs personnes, si elles ont envie de mener une action en justice."

À l'origine du projet, l'expérience personnelle de trois amies, elles-mêmes victimes de violences sexuelles. Après deux ans de "collages féministes", elles souhaitent s'orienter vers "une aide à la victime plus directe". Elles décident alors de construire "l'outil, le plus efficace et le plus simple possible, celui que nous-mêmes on aurait aimé avoir", poursuit cette membre du collectif.

Toutes les filles du collectif qui ont eu à traverser ça [un épisode de violence sexuelle, ndlr] se sont rendu compte que leur agresseur avait fait d'autres victimes.

Une initiative vieille de plus de trente ans

Ce constat de la récidive, le Collectif féministe contre le viol (CFCV), fondé en 1986, le partage. "40% des personnes qui nous appellent [sur un total de 3 000 nouvelles personnes par an, ndlr] savent que le violeur avait déjà violé quelqu'un d'autre", déclare Emmanuelle Piet, la présidente du collectif.

Dans les années 1990, le CFCV avait commencé cette mission de mise en relation, de manière informelle. À deux reprises, cela a mené à la création de groupes de parole. Dans quelques cas, les victimes sont allées en justice ensemble ; le collectif se portant alors partie civile.

Si cette activité reste marginale par rapport à l'action principale d'écoute et d'orientation des victimes du CFCV, elle permet notamment, selon Emmanuel Piet, de réduire "le niveau de culpabilité de la victime".

On est toujours plus gentil avec les autres victimes. Avec soi-même, on pense qu'on n'aurait pas du y aller, qu'on aurait du crier. Mais quand on voit l'autre, on comprend qu'il y avait un vrai piège.

C'est pour cette raison, poursuit-elle, que les groupes de parole existent, de manière globale pour toutes les victimes d'un même acte.

Relayer, sans diffamer

Mais comment informer, mettre en contact, sans révéler une identité pour éviter les écueils de la diffamation et de l'atteinte à la présomption d'innocence ? "On a établi un certain nombre de règles", indique Collectives. Celle notamment d'utiliser en priorité "la profession" (pour laquelle il y a potentiellement de nombreux représentants), et lorsqu'elle est moins courante, d'"élargir le périmètre géographique".

Autre règle, qu'il y ait toujours plusieurs personnes qui puissent correspondre à l'annonce. Si l'équilibre "n'est pas toujours simple", confie le collectif, l'une des membres, juriste, est chargée de "vérifier chaque formule" publiée.

Même parti pris chez le Collectif féministe contre le viol, où les annonces sont encore plus floues. Sur le site balancetonporc.com, les appels à témoignages ne sont pas publics.

Six mois après le lancement du compte, Collectives a reçu plus de 80 signalements de personnes qui ont souhaité partager le profil de leur agresseur. 75 sont à ce jour publiés, et les membres comptent poursuivre à raison d'une publication tous les deux jours.