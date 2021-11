Des milliers de personnes ont défilé en France pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles ce samedi à l'appel du collectif Nous Toutes. Les manifestantes exigent des politiques publiques à la hauteur du fléau. Parmi elles, des proches de victimes de féminicides venus aussi pour rendre hommage à ces femmes.

Les proches des victimes de féminicides ont défilé avec leurs photos. © Radio France / Victor Vasseur

Les rues de Paris mais aussi d'Avignon, de Rouen, Pau ou encore Châteauroux se sont parées de violet ce samedi à l'occasion de la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Sur les pancartes, les t-shirts ou encore les joues des manifestantes étaient écrits des slogans, tous plus forts les uns que les autres : "Remarque salace, ma main dans ta face", "Les vrais hommes sont féministes" ou encore "Ras le viol".

À Paris, la manifestation a rassemblé des milliers de personnes. © Radio France / Victor Vasseur

Les manifestantes appellent à écouter davantage les victimes. © Radio France / Victor Vasseur

À Paris, 50.000 personnes ont défilé entre République et Nation selon les organisatrices, 18.000 selon la préfecture de police. La marche était organisée à l'appel du collectif Nous Toutes et d'une soixantaine d'associations, syndicats et partis politiques. Deux ans après le Grenelle contre les violences conjugales, "l'impunité doit cesser", indiquait l'appel à manifester. Pour les associations, ce Grenelle n'a pas répondu à toutes les attentes. Elles réclament des politiques publiques à la hauteur du fléau : en France, 220.000 femmes sont victimes de violences et 94.000 sont violées chaque année, relève #NousToutes. Depuis le début de l'année, 101 femmes ont été tuées, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Des femmes à qui les manifestantes, et particulièrement leurs proches, ont rendu hommage cette année.

Une marche pour se souvenir des victimes

Les familles ont défilé en brandissant le portrait des victimes de féminicides. Cet hommage est essentiel "pour ne pas oublier qui elles étaient", souligne Hélène, qui a perdu sa sœur Marie-Alice, il y a deux ans. "De quoi elles sont mortes, tout le monde en parle, mais qui elles étaient, je pense que c'est vraiment important", poursuit-elle. L'objectif est aussi de mobiliser, de sensibiliser "pour faire en sorte que la société toute entière prenne la pleine conscience du risque vital qu'il y a à ne pas protéger une femme victime de violences".

Hélène avec la photo de Marie-Alice, sa soeur, tuée en avril 2019. © Radio France / Victor Vasseur

La douleur et les dommages sont immenses pour les familles. Après le meurtre de sa sœur en 2019, Émilie a dû prendre en charge ses deux nièces et elle ne cache pas que la situation est "très compliquée" pour les enfants et pour elle. "On bascule dans un autre monde, une autre dimension", confie-t-elle.

La difficulté est d'autant plus grande que les familles se sentent seules face à la violence du deuil. Et aujourd'hui, elles se disent "abandonnées", "oubliées" du Grenelle. Elles dénoncent des mesures et des annonces "de façade" de la part du gouvernement. Selon les associations, près de 600 femmes sont mortes ces cinq dernières années. Autant de féminicides que lors du précédent mandat. "Elle est où la grande cause nationale ?" déplorent-elles.

Depuis le 1er janvier, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". © Radio France / Victor Vasseur

50.000 personnes ont défilé à Paris selon les organisateurs, 18.000 selon la préfecture de police. © Radio France / Marion Ferrère

D'autres manifestations sont prévues partout en France ce dimanche et jusqu'au 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes.