Cinq victimes d'abus sexuels commis par des responsables religieux ont été conviées à l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. Jean-Luc Souveton, lui-même prêtre, et Véronique Garnier, bénévole au diocèse d'Orléans ont accepté de donner "une dernière chance" aux ecclésiastiques.

Lourdes : Conférence des Évêques de France. Sanctuaire et basilique Notre Dame du Rosaire. (Hautes-Pyrénées) le 3 avril 2019. © Radio France / Benjamin Illy

Jean-Luc Souveton s'est tu pendant 42 ans. Il a gardé tout ce temps pour lui l'agression sexuelle subie en juin 1976, par le prêtre aumônier de son groupe de jeunesse catholique, en marge d'un camp d'été dans les Alpes. En 2018, alors que son agresseur doit finalement être jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne (il sera condamné à 18 mois de prison pour abus sexuels sur mineur, pour une agression non prescrite), les autorités diocésaines décide de l'héberger chez Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse, alors qu'ils sont au courant de ce qu'il s'est passé à l'été 1976. "C'est ce que j'appelle la maltraitance ordinaire de l'institution vis-à-vis des victimes". Le sexagénaire, depuis, témoigne de son histoire pour faire évoluer l'Eglise.

Véronique Garnier, elle, a subi durant deux ans les agressions sexuelles d'un prêtre ami de la famille quand elle était adolescente, avant de le dénoncer à ses parents qui ne l'ont pas crue. S'en suivent trois décennies de silence, avant de rejoindre le mouvement de libération de la parole dans les années 2010. Tous deux ont été sonnés par les conclusions du rapport Sauvé : "330.000 victimes ... Nous, c'est dans notre corps que nous ressentons ce chiffre", décrit Véronique Garnier.

Ils ont accepté de venir à Lourdes pour réclamer la mise en œuvre des recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels. "C'est leur dernière chance", lancent-ils aux évêques.

Des victimes face aux évêques rassemblés, une première

Et pourtant, leur déplacement à l'assemblée plénière était loin d'être une évidence. Le 19 octobre, Jean-Luc Souveton reçoit le mail d'invitation de la Conférence des évêques de France pour assister aux travaux de l'assemblée plénière ; comme une gifle. "C'est incompréhensible : on connaissait la date de la remise du rapport Sauvé, et celle de l'assemblée plénière depuis très longtemps. C'est une rencontre manquée. Et puis je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est joué pour que nous soyons une quinzaine seulement à être invités. Ils nous ont recontactés, nous, parce que nous avons travaillé sur certaines questions avec eux, mais dans l'oubli de toutes les autres victimes qui ont pourtant cherché et qui cherchent toujours à se faire entendre, et de manière très légitime."

Véronique Garnier, elle, hésitait encore à monter dans le train la nuit précédant l'ouverture de l'assemblée. "Je n'étais pas sûre d'avoir le courage de mener ce dialogue qui est parfois si difficile. Et puis j'étais en colère en voyant la réaction complètement décalée de certains après la remise du rapport [l'interview d'Eric de Moulins-Beaufort sur le secret de la confession, NDLR]". Elle a finalement fait le trajet : "Ce qui nous a le plus enterrés vivants, c'est le silence. Alors faire à nouveau le choix du dialogue, même si c'est coûteux, j'ai pensé que c'était important."

Les décennies de silence font aujourd'hui porter leur voix plus fort. S'il y avait déjà eu, en 2018 et 2019, des ateliers de travail à Lourdes, cette année pour la première fois, des victimes sont montées à la tribune de l'hémicycle de l'assemblée plénière pour s'exprimer face aux évêques, à huis-clos. "Un rapport de 5 [victimes] à 120 [évêques], ce n'est pas facile de prendre la parole dans ce contexte. Mais on nous a laissé parler, bien plus longtemps que le temps initialement prévu; et je crois qu'on nous a entendu", analyse Jean-Luc Souveton.

Jean-Luc Souveton, sur le parvis de la basilique du Rosaire à Lourdes © Radio France / Delphine Evenou

Le prêtre stéphanois n'a pas épargné l'épiscopat, fustigeant le manque d'anticipation dans l'organisation de l'assemblée, et le manque de délicatesse autour de la participation des victimes, dont cinq seulement sont donc finalement présentes. Il a réclamé, à titre personnel, mais relayant une revendication du tout nouveau collectif "Des paroles aux actes !" dont il est membre : la publication d'un calendrier précis pour la mise en œuvre des recommandations de la commission Sauvé.

Sortir du face-à-face victimes/évêques

De son côté, Véronique Garnier a tenu à rappeler les évêques à l'ordre : "J'ai reçu le rapport Sauvé avec douleur, soulagement, puis colère. J'attendais qu'ils pleurent avec nous et se taisent. Certains évêques étaient plutôt dans le déni ou à défendre l'indéfendable. C'est ce que je leur ai dit dans l'hémicycle." Celle qui est aujourd'hui bénévole dans une cellule de protection des mineurs au sein du diocèse d'Orléans, veut maintenant sortir du face-à-face victimes/évêques pour ouvrir la réflexion : "L'Église c'est tout le monde, pas seulement les évêques. L'Église doit se décentrer d'elle-même."

Un message largement remonté dans les diocèses, où les fidèles pressent les autorités ecclésiastiques pour faire partie de la reconstruction. Et la Conférence des évêques de France semble avoir entendu la réclamation. Une centaine de personnes (laïcs, diacres, prêtres, jeunes, membres d'associations, de l'enseignement catholique) sont invitées pour participer aux travaux et nourrir la réflexion des évêques sur les enseignements à tirer des conclusions de la Ciase ce vendredi. "C'est un début, car ce n'est pas dans l'entre-soi mortifère que l'on a connu jusque là que l'on va trouver les solutions", salue Jean-Luc Souveton, "et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Mais le plus important, c'est évidemment le vote lundi".

Répondre à la hauteur, ou rompre définitivement

Lundi matin, les évêques soumettent leurs décisions au vote. Il faut une majorité des deux tiers pour adopter une résolution. Et pour l'instant, aucune information ne filtre sur la teneur de la réaction qui sera donnée aux recommandations du rapport Sauvé. On sait seulement, selon une information donnée par Luc Crépy, évêque de Versailles, à la presse, qu’une instance indépendante calquée sur le modèle de la Ciase, sera chargée de veiller à la réparation financière.

Une partie des victimes, regroupées au sein du collectif "Des paroles aux actes!" réclame un calendrier précis de la mise en œuvre des recommandations, avec de façon immédiate la reconnaissance officielle de la responsabilité institutionnelle de l'Eglise, et une indemnisation individualisée non financée par les dons des fidèles. Jean-Luc Souveton se prépare-t-il à être déçu par les décisions qui seront annoncées lundi lors du discours de clôture ? "J'ai du mal à l'imaginer. Je crois que les évêques ont sincèrement envie de faire avancer les choses. Mais la question c'est : est-ce qu'ils vont être capables de réclamer l'aide dont ils ont besoin, notamment aux victimes?".