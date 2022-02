Ce drapeau breton géant fait l'équivalent de la superficie d'une piscine olympique. Trop lourd pour être hissé, il sera étendu à Nantes dimanche. L'association qui organise l'événement souhaite attirer l'attention des candidats à l'élection présidentielle.

Des pancartes dans une manifestation pour demander un référendum à propos de la réunification de la Bretagne. © AFP / Mathieu Thomasset / Hans Lucas

Ses dimensions sont impressionnantes : 45 mètres de long, 30 mètres de large et 300 kilos. Il est "le plus grand drapeau breton du monde" selon À la bretonne. L'association et ses dizaines de militants déroulent ce Gwenn ha Du géant à Nantes, ce dimanche. Ils souhaitent interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur leur cause : l'intégration du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.

Depuis 1941, la Loire-Atlantique est séparée administrativement du reste de la Bretagne. Actuellement, cette région est composée de quatre départements : le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. L'association "À la bretonne" milite pour un retour de la Loire-Atlantique en Bretagne.

"Nous ne demandons pas la Lune, nous ne demandons qu'à voter !", explique le secrétaire général d"À la bretonne", Kévin Jézéquel, à France Inter. "Nous voulons obtenir, de la part des candidats à l'élection présidentielle, leur engagement en faveur de l'organisation d’un référendum en 2024." Pourquoi attendre 2024 ? "Nous estimons qu'il faut deux ans pour organiser un débat public de qualité. D’autre part, nous demandons aux candidats de s’engager à faire voter une loi au parlement, d'ici la fin de l'année, pour autoriser l’organisation de ce référendum."

Un engagement de Yannick Jadot

Pour l'heure, un seul candidat a répondu à leur demande. "En septembre dernier, nous avons eu un engagement oral de la part de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts", affirme Kévin Jézéquel. "Nous sollicitons les équipes de campagne des autres candidats pour connaître leur position", poursuit le militant. L'association compte bien interpeller "directement les candidats". "Le déroulé du drapeau breton géant est le point de départ d'une série d'évènements dans le cadre de la campagne présidentielle", assure Kévin Jézéquel. L'association dévoilera dimanche, dans la journée, les autres mobilisations prévues.

Pour ce militant, l'envie d'un référendum est forte. "On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui se creuse entre les citoyens, les élus et les institutions. Les gens veulent voter sur le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne mais on ne le leur permet pas. C’est une demande au long court. En 2018, une pétition de l'association 'Bretagne réunie' a récolté 105 000 signatures en faveur de l'organisation d'un référendum." Dans une lettre ouverte, "À la bretonne" mentionne un sondage Ifop réalisé en mai 2021 : "Les habitants des Pays de la Loire sont à 66% favorables au principe de cette consultation (80% en Loire-Atlantique)."