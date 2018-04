L'opération d'expulsion des zadistes de Notre-Dame-des-Landes a officiellement commencé, a annoncé le ministère de l'Intérieur ce lundi matin à 6h. Avant cette heure, des premiers affrontements et des jets de gaz lacrymogènes avaient déjà eu lieu.

L'une des carcasses de voitures utilisées pour faire barrage, sur la "route des chicanes" © Radio France / Béatrice Dugué

Comme cela était attendu, l'opération d'expulsion des occupants de la "zone à défendre" (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes a commencé, dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, peu avant 6h du matin, que ces opérations avaient commencé à 6h pour évacuer les zadistes "les plus radicaux".

Mais avant cette heure, selon les constatations des envoyés spéciaux de France Inter sur place, les affrontements avaient déjà commencé, depuis à peu près 3h du matin. Sur la D281, surnommée "route des chicanes", au coeur de la ZAD, un barrage de la gendarmerie bloquait les accès avec des carcasses de voitures, et des barricades étaient incendiées.

Gaz lacrymogènes et barricades

Les forces de l'ordre ont avec elles des engins de terrassement et des camions pour évacuer et détruire les implantations des zadistes autour de la route, en particulier le mirador servant à monter la garde. L'opération mobilise 2 500 gendarmes ainsi que des huissiers. Des grenades lacrymogènes ont été lancées pour tenter d'éloigner quelques dizaines de manifestants en face, après des sommations des gendarmes, au mégaphone :

"Dispersez-vous, nous allons faire usage de la force"

Pendant ce temps, les zadistes, qui sont encore entre 250 et 300 sur place, montaient leurs propres barrages sur la route, avec des plots en béton, des pylônes et des engins de chantier. Les zadistes ont annoncé, peu avant 6h, que les gendarmes ne progressaient plus, sans que les constatations de nos envoyés spéciaux sur place permettent de le confirmer ou non.

La gendarmerie assure que la situation "est contenue" et qu'il n'y a pas de blessé pour le moment. Elle prévient en revanche que les opérations d'expulsion pourraient durer "plusieurs jours".