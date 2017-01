À Paris, les gares de Lyon et Bercy seront fermées les 18 et 19 mars pour travaux. Les trains seront déroutés sur d'autres gares.

La Gare de Lyon fermée deux jours en mars © Maxppp / Vincent Isore

Deux jours de travaux pour que le vieil aiguillage de la gare de Lyon, qui contrôle également Bercy, laisse la place à une tour de contrôle ferroviaire, qui gérera l'ensemble des circulations de trains sur les neuf premiers kilomètres de voies.

C'est une opération d'une ampleur exceptionnelle, presque historique. Florence Parly, directrice générale de SNCF Voyageurs.

Les voyageurs arriveront dans d'autres gares

Durant deux jours, les TGV, Intercités et TER qui utilisent habituellement ces deux gares seront déroutés : la SNCF annonce des "fréquences allégées", et des "redirections vers d'autres gares franciliennes", Charles-de-Gaulle 2 TGV, Marne-la-Vallée, Versailles-Chantiers, Massy-Palaiseau, gare de l'Est, gare Montparnasse et gare d'Austerlitz.

Marseille et la Côte d'Azur seront desservis depuis la gare de l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et Marne-la-Vallée

Lyon le sera depuis Marne-la-Vallée

la Suisse depuis la Gare de l'Est

Grenoble et les Alpes depuis Versailles-Chantiers via Massy-Palaiseau

les TGV Languedoc depuis Montparnasse

les Intercités et TER Bourgogne depuis Paris Austerlitz

Aucun TER ne circulera entre Dijon et Paris.La ligne R du Transilien reliera Melun depuis Juvisy-sur-Orge et non depuis la gare de Lyon.

Le RER également concerné

Les circulations du RER D et de la ligne R du Transilien seront également modifiées. La SNCF conseille aux voyageurs du RER D et de la ligne R Transilien de reporter leurs déplacements. Il ne circulera pas entre Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun. Ni les métros ni le RER A ne sont concernés par les travaux.

500 agents et 200 bénévoles seront mobilisés pour informer les voyageurs durant ce week-end des 18 et 19 mars

La tour de controle de paris gare de Lyon gère 980 circulations quotidennes dont 200 TGV.