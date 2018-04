Élèves agressés et menacés, assistants d'éducation intimidés... Le lycée Maurice Utrillo de Stains, en Seine-Saint-Denis, est la cible de violences inquiétantes et récurrentes. Des enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait.

Le lycée Maurice Utrillo de Stains le 5 avril 2018 © Radio France / Géraldine Hallot

La situation est tellement préoccupante qu'une équipe du rectorat doit se rendre sur place ce jeudi, pour rencontrer le personnel du lycée, réuni en assemblée générale.

Car le personnel du lycée Utrillo décrit des scènes de violence parfois surréalistes. Le mois dernier, un élève de 1ère a été agressé à coups de marteau juste devant l'établissement. Les bagarres entre bandes rivales autour de l'établissement inquiètent les profs, les élèves et leurs parents. De nouveaux incidents ont encore éclaté en début de semaine, avec l'arrivée d'hommes cagoulés qui ont menacé un autre lycéen avec une arme à feu.

Le reportage de Yann Gallic

Des membres du personnel alertent sur la situation depuis plusieurs semaines, y compris sur les réseaux sociaux où l'un d'eux relaye les terribles évènements qui frappent son lycée, et le sentiment d'impuissance de tous.

Ces incidents de plus en plus fréquents, explique Nadia Marzouk, conseillère principale d'éducation : "il y a des affrontements, des règlements de comptes entre bandes rivales. La grande majorité des élèves, qui n'a rien à voir maintenant, est flippée. Et nos élèves qui sont impliqués, j'ai peur pour eux."

Le 12 mars à 10h, un gars se fait casser la gueule au marteau. À 17h40, on voit des machettes circuler, et il y a trois tirs qui retentissent. Visiblement c'était une arme à plomb, mais c'est quand même délirant.

Le lycée est régulièrement le théâtre de réglements de comptes © Radio France / Géraldine Hallot

Le rectorat de Créteil a envoyé sur place des agents de sécurité, mais ils sont rarement présents lorsque les bagarres éclatent. Au grand désespoir des professeurs, comme Benoît Del Torquio. "Il y a un vrai sentiment d'abandon de notre institution, des personnels en souffrance, qui ont peur. Est-ce que la solution ce serait qu'on se mettre tous en arrêt maladie ? On aimerait être accompagnés, sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui."

La plupart des enseignants n'ont pas l'intention de reprendre les cours tant que leur sécurité et celles des élèves ne sera pas assurée.