Le Haut conseil à l’Égalité a remis ce vendredi un rapport alarmant à la secrétaire d’État en charge de l’égalité femmes-hommes.

Les femmes en situation de précarité ont plus de difficultés à se soigner - Image d’illustration. © Maxppp / Pib

Il y a "urgence" à agir selon le Haut conseil à l’Égalité, qui a remis ce vendredi un rapport à la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Ce rapport est alarmant en ce qui concerne l’accès aux soins des femmes en situation de précarité. Le Haut conseil à l’Égalité fait 21 recommandations.

Augmentation des accidents de travail et des maladies professionnelles

Selon ce rapport, depuis 15 ans, les maladies professionnelles, les accidents de travail et les accidents de trajet sont en forte augmentation chez les femmes, en particulier celles en situation de précarité. Dans les secteurs de la santé, du nettoyage et du travail temporaire, les accidents du travail concernant des femmes ont augmenté de 81% entre 2001 et 2015, et les accidents de trajet de 43%.

Les femmes précaires plus exposées à certaines pathologies

Les femmes sont plus exposées que les hommes aux troubles psychologiques, et ce constat est aggravé par la précarité. Par ailleurs, les ouvrières meurent plus de maladies cérébro-cardiovasculaires. La mortalité des ouvrières est en moyenne trois fois supérieure à celle des cadres et professions intermédiaires. Les femmes précaires sont plus souvent en surpoids, fument plus et boivent souvent plus d’alcool.

Les femmes précaires vont moins souvent chez le médecin

Selon une étude de juin 2016 citée dans le rapport du Haut conseil à l'Égalité, sur 100 personnes qui ont reporté ou renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois, 64 sont des femmes. Les femmes en situation précaire vont moins souvent chez le gynécologue que les autres femmes, elles se font moins souvent dépister pour les cancers du sein et de l'utérus.

Le Haut conseil à l'Égalité fait 21 recommandations

Face à ce constat alarmant, le Haut Conseil fait 21 recommandations, et notamment :