Des casseurs ont pillé des boutiques sur les Champs-Elysées où l'acte 18 de la mobilisation des "gilets jaunes" est marqué par un regain de violence et de nombreuses interpellations.

Acte 18 des "Gilets jaunes" à Paris © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Christophe Castaner, le ministère de l' Intérieur, a dénoncé l'action de "professionnels de la casse et du désordre" et a demandé au préfet de police d'y répondre "avec la plus grande fermeté" à Paris où des affrontements violents se déroulent place de l'Etoile, à l'occasion de l'acte 18 des "gilets jaunes".

"Aucun doute permis: ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris. Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges, a écrit le ministre sur son compte Twitter.

Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants, dans l'ouest de Paris, aux premières heures de la 18e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Le mouvement est en quête d'un nouvel élan après plusieurs semaines d'essoufflement.

L'appel de la Gendarmerie vers les "gilets jaunes" : "quitter les lieux des affrontements"

La porte-parole de la gendarmerie nationale, Maddy Scheurer, a lancé sur franceinfo un appel aux "gilets jaunes" pacifiques pour leur demander de quitter les lieux où se produisent actuellement des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, sur les Champs-Elysées à Paris. "Dans un premier temps, quand on entend des sommations qui vous disent 'dispersez-vous', il est inutile de rester. Si on est un "gilet jaune", c'est important de quitter les lieux pour ne pas s'exposer physiquement à un usage de la force par les forces de l'ordre qui seraient prises à partie", a expliqué Maddy Scheurer. La porte-parole a également conseillé aux manifestants pacifiques de ne pas rester pour filmer à proximité des scènes de violences, qui selon la gendarmerie sont le fait de casseurs qui ne sont pas des "gilets jaunes" mais des "ultra". "Les vidéos sensationnelles que font les gens qui restent à proximité des endroits où les choses dégénèrent, ce sont des vidéos qu'il ne faudrait pas faire. Il faut inciter les gens à quitter les lieux. Faire le buzz avec une vidéo sur Internet n'apporte rien et risque au contraire de vous mettre en difficulté", a dit Maddy Scheurer.

44 interpellations

44 personnes ont été interpellées dans la capitale, selon un décompte donné en fin de matinée par la préfecture, qui a relevé plusieurs cortèges non déclarés, particulièrement autour de la place de l'Etoile.

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour maintenir les manifestants à distance au pied de l'arc de Triomphe, devenu un symbole de la contestation après l'éruption de violences du 1er décembre. Des "gilets jaunes" ont pour leur part tenté de dresser des barricades, comme ils avaient pris l'habitude de le faire au plus fort de la crise, en décembre.

Les chefs de file de facto de la contestation ont appelé ces derniers jours à "une mobilisation monstre" convergeant à Paris, quatre mois quasiment jour pour jour après "l'acte I".

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Eric Drouet, figure de la frange la plus radicale, a exhorté les "gilets jaunes" à mener à l'avenir des actions d'un nouveau genre, sans dire exactement sous quelle forme, les manifestations traditionnelles ayant selon lui fait la preuve de leur échec.

Ces dernières semaines, la tendance était à la décrue. Le 9 mars, 28.600 personnes sont descendues dans la rue dans toute la France dont 3.000 à Paris, selon les autorités, soit le total le plus faible depuis le 17 novembre. Ce 18e samedi consécutif de mobilisation coïncide par ailleurs avec la fin des deux mois de "grand débat national", un exercice inédit imaginé par l'exécutif comme une réponse au malaise exprimé lors de cette crise.