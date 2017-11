"Difficult People", série américaine lancée en 2015, faisait régulièrement allusion à l'attitude de l'acteur Kevin Spacey à l'encontre de jeunes acteurs et collaborateurs. La star de "House of Cards" est accusée de toutes parts de harcèlement sexuel sur mineurs.

Kevin Spacey en 2016 © AFP / NICHOLAS KAMM

Les accusations de harcèlement et agression sexuels à l'encontre de Kevin Spacey se succèdent, jour après jour. Et les revers professionnels s'ensuivent. Alors que l'acteur de 58 ans vient d'être évincé du dernier film de Ridley Scott, All the Money of the World (toutes les scènes de Kevin Spacey ont été supprimées ; elles seront tournées avec Christopher Plummer).

Dans le même temps, une série commence à faire du bruit : Difficult People, avec Billy Eichner and Julie Klausner, diffusée depuis 2015 sur la plateforme Hulu. L'histoire de deux comédiens débutants à New York qui ont du mal à se faire une place dans le milieu. Où, régulièrement, les attitudes de Kevin Spacey sont clairement évoquées, et son nom cité.

►VOIR | Plusieurs extraits de la série Difficult People citent Kevin Spacey et font de claires allusions à des accusations de pédophilie à son encontre :

Que détestent les enfants ? Le jazz, le dentiste, les devoirs et… Kevin Spacey.

Je vais faire comme Kevin Spacey : arrêter d'essayer d'être un être humain, devenir célèbre, et après avoir eu ma propre série sur Netflix, reporter toutes mes frustrations sur un petit ami suffisamment jeune pour être mon fils.

L'actrice et créatrice de la série Julie Klausner a elle-même conseillé sur Twitter de regarder la compilation des extraits de sa série sur Kevin Spacey :