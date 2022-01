Une vraie révolution est en marche dans les deux lycées les plus élitistes de France. Les lycées Henri-IV et Louis-le-Grand, dans le très chic 5e arrondissement de la capitale, devront faire plus de place aux boursiers à la rentrée prochaine.

C'était une exception, et elle va disparaître. Les deux prestigieux lycées Henri-IV et Louis-le-Grand ne vont plus selectionner leurs élèves de seconde. Le recteur de Paris a présenté un bilan de sa réforme d'Affelnet, système d'affectation des élèves dans les lycées. Une réforme lancée en 2021 mais qu'il entend amplifier. Avec cette politique volontariste, quelques progrès ont été accomplis mais on peut aller plus loin.

Le recrutement sur dossier, c'est du passé

Depuis l'an dernier, dans ce nouveau système d'Affelnet, avec des points bonus, les élèves de 3ème sont affectés en fonction de leur proximité géographique et de caractéristiques sociales. Or, jusque-là, les deux lycées Henri-IV et Louis-le-Grand échappaient au dispositif et recrutaient au niveau national, sur dossier uniquement. Sans intégrer complètement le nouveau système, ils devront respecter des quotas de boursiers dès la rentrée prochaine. L'enjeu est de taille. A Paris, la ségrégation scolaire était cinq fois plus élevée que la moyenne nationale en 2020.

En 2021, la ségrégation scolaire, et même sociale, a baissé d'environ 30% dans les lycées, constate Julien Grenet, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris mais aussi président du comité de suivi de la réforme d'Affelnet à Paris : "Il y avait plusieurs objectifs dans cette réforme. Tout d'abord favoriser un peu plus la proximité géographique avec son lycée, donc éviter d'envoyer les enfants très loin de leur domicile pour aller au lycée, un autre objectif était de renforcer la mixité sociale dans les lycées et puis également renforcer la mixité scolaire donc essayer de réduire cette image des lycées parisiens comme des lycées de niveau".

Le chercheur poursuit : "Du point de vue de ces objectifs, on observe effectivement que la réforme a été plutôt un succès à ce stade c'est à dire qu'on a une distance domicile-lycée qui diminue de 10% et puis surtout on a une diminution 30% de la ségrégation sociale et une diminution de 30% également de la ségrégation scolaire dans les lycées publics parisiens, ce qui veut dire que les lycées se rapprochent un peu plus de la moyenne nationale de ce point de vue."

Diversifier le recrutement scolaire

Mais tous les lycées n’ont pas contribué de la même manière à cette progression de la mixité sociale et scolaire. "Il y a certaines parties de Paris, renchérit Julien Grenet, notamment le 16e arrondissement mais aussi les 5e et 6e arrondissements où les progrès de la mixité ont été moindres. Cela tient à des problèmes de sectorisation, c'est-à-dire que ces lycées-là ne sont pas suffisamment ouverts sur les quartiers un peu périphériques qui permettraient de diversifier leur recrutement scolaire. Pour moi c'est l'un des enjeux des années à venir : modifier les secteurs de ces lycées-là de manière à ce qu'ils transforment leur recrutement", dit Julien Grenet.

Deux lycées sont totalement exemptés : Henri-IV et Louis-le-Grand : "Ils représentent 2 à 3% des lycéens parisiens, estime Julien Grenet, donc ça ne pèse pas extrêmement lourd d'un point de vue démographique mais ce sont des lycées qui sont les moins mixtes du point de vue scolaire et social, c'est à dire que lorsqu'on regarde la composition sociale d'Henri-IV et Louis-le-Grand, c'est la plus socialement favorisée de tous les lycées publics parisiens donc ces lycées-là contribuent assez sensiblement à la ségrégation sociale et scolaire. Faire en sorte qu'ils s'élargissent, qu'ils diversifient un petit peu leur recrutement aurait des effets sans doute mesurables sur la mixité à l'échelle parisienne."

Une procédure plus transparente

C'est précisément ce que compte faire le rectorat. Le projet est d'ouvrir le recrutement à tous les collégiens de Paris et d'instaurer des quotas de boursiers. Louis-le-Grand et Henri-IV n'accueillent que 8% d'élèves défavorisés en classe de seconde, contre 24% en moyenne dans les autres lycées. Selon Claire Mazeron directrice académique en charge des lycées, le mode de recrutement explique ces chiffres : "Lorsque vous devez constituer un dossier, dit-elle, on sait très bien que pour les familles les plus éloignées de l'école, c'est quelque chose de difficile, il faut faire une démarche, il faut souvent être accompagné pour le faire et puis il y a une forme d'autocensure comme c'est un cursus à recrutement particulier, ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire un vœu dans Affelnet, donc même quand on est un excellent élève dans un établissement plus défavorisé, on ne va pas forcément faire cette démarche. C'est pourquoi nous voulons susciter davantage de candidatures issues de collèges moins favorisés de l'académie."

Dans les deux prestigieux lycées, il y a pourtant 30% de boursiers dans les classes préparatoires, qui sont les plus réputées de France, signe pour le rectorat de Paris que l'ouverture sociale n'est pas incompatible avec d'excellents résultats. Claire Mazeron s'attend à des résistances : "Sans doute que les familles du collège Henri-IV sont inquiètes parce que c'est une modification de procédure mais ce sera plus transparent et sans doute plus équitable. On va dans le sens de l'ouverture sociale, qui est aussi le sens de l'histoire d'une certaine façon."

Henri-IV et Louis-le-Grand garderont une partie de leur recrutement au niveau national, hors académie de Paris, de l'ordre de 25 à 40% de leurs effectifs. "On ne cherche pas à s'attaquer à l'élite, on veut l'élargir, conclut Christophe Kerrero, le recteur de l'académie de Paris. Nous sommes dans une logique républicaine, pour que chacun ait les mêmes chances".