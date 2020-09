Pour le magazine Marianne, l’institut de sondage a demandé à 2.000 Français s'ils cautionnaient ou non le port de certains vêtements au lycée, comme le "crop-top", le "haut avec décolleté plongeant" ou un "haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe de ses tétons est visible". Les réactions outrées fusent.

Le sondage pose la question suivante : "Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement ?" © Capture d'écran

C'est un sondage qui a du mal à passer. Une enquête Ifop, pour l'hebdomadaire Marianne, qui porte sur l' "autorisation de divers types de vêtements féminins pour les filles dans les lycées publics". Le sondage a été publié dans le sillage du débat sur les règles vestimentaires à l'école, qui a enflammé Twitter et aussi donné lieu à des propos très commentés du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.

L'enquête Ifop pose la question suivante : "Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement ?" Les 2.000 Français interrogés devaient donner leur avis sur quatre types de tenues : le "no bra" (un "haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe de ses tétons est visible"), un "haut avec décolleté plongeant", le "crop-top" ("tee-shirt laissant apparaître le nombril"), et enfin un tee-shirt ou débardeur "laissant apparaître les bretelles du soutien-gorge". Chaque item est accompagné d'un dessin caricatural d'une poitrine plantureuse plus ou moins couverte.

Le sondage fait vivement réagir sur Twitter, jusque dans la sphère politique. Le chef de file des députés La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon dénonce des "sondages propagande pour la dictature des puritains". Le député Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique, a lui déploré "le piège de l'hypersexualisation et la réification du corps des femmes". La députée européenne Aurore Lalucq parle elle, avec ironie, d'un "beau sondage qui fait vraiment du bien à notre pays". Le Parti communiste dit avoir "hâte d'avoir le même sondage sur les dessous masculins qu'il faut pour aller à l'école." Quant à Yaël Braun-Pivet, députée La République en Marche et présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, elle répond à l'enquête en affirmant que "100% des femmes souhaitent qu'on leur fiche la paix" :

Ségolène Royal parle elle d'un questionnaire "affligeant de bêtise et de sexisme", accompagné de dessins "réduisant les jeunes filles à leurs seins et leur jupe et réduisant les jeunes hommes au voyeurisme" :

La dessinatrice Pénélope Bagieu a également rebondi sur le sondage dans un tweet très relayé, pressant de "foutre la paix aux lycéennes". Le Collectif national pour les droits des femmes juge, tout en citant l'enquête, que "le contrôle du corps des filles et des femmes a encore de beaux jours devant lui." La militante féministe Caroline De Haas épingle, dans un message là aussi très partagé, une enquête "à gerber" où "rien ne va" :