Le Secours catholique publie jeudi son rapport annuel sur la pauvreté en France : selon l'association caritatif, les demandes d'aide alimentaire ont nettement augmenté, en particulier chez les moins de 25 ans et dans les familles avec enfants.

Un local d'aide alimentaire (photo d'illustration) © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

Chaque année, le Secours catholique publie un rapport sur la pauvreté en France. L'association vient en aide aux plus précaires - ses bénéficiaires, selon le rapport de cette année, ont un revenu médian de 537€, et 22% d'entre eux n'avaient aucune ressource financière en 2020. Le rapport met l'accent sur le fait que si le premier besoin exprimé par les bénéficiaires reste celui d'écoute et d'accueil, à 57%, la demande d'alimentaire a augmenté en 2020, passant de 50 à 54% des bénéficiaires sur un an.

Le confinement parmi les causes de l'aggravation

En particulier, l'organisation a interrogé 1.088 ménages parmi ceux qui se rendent au Secours catholique et a noté que, chez les ménages avec enfants, la demande en aide alimentaire avait augmenté : 59% des pères seuls ont fait une demande d'aide, par exemple, contre 53% en 2018-2019. Dans les tranches d'âge, c'est chez les 15-25 ans que la demande a le plus augmenté, passant de 50% en 2019 à 56% en 2020.

L'association a identifié deux types de ménages qui ont recours à l'aide alimentaire : ceux en situation de pauvreté extrême d'une part, et d'autre part ceux qui sont dans une moindre situation de pauvreté monétaire, mais qui ont du mal à faire face aux dépenses du quotidien, et qui doivent en somme soit régler leurs factures et demander une aide alimentaire, soit se nourrir tout en s'endettant.

La crise sanitaire s'impose comme facteur aggravant de cette situation : 28% des foyers interrogés indiquent avoir perdu des revenus pendant le confinement du printemps. Et surtout, 61% des foyers affirment que la fermeture des écoles, et donc des cantines scolaires, a eu des répercussions sur leur budget.

Près d'une famille concernée sur trois ne peut pas manger chaque jour

Résultat : neuf ménages concernés par l'aide alimentaire sur dix sont en situation d'insécurité alimentaire - qui peut aller de la simple inquiétude aux privations les plus importantes. Ainsi, 27% des familles sondées affirment qu'il leur arrive de ne pas manger pendant une journée entière ou davantage et ce, de façon régulière.

Et 83% des répondants affirment donc qu'ils se disent préoccupés des effets de leur alimentation sur leur santé. Problème : si la part de ménages conscients de ce que peuvent être les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé augmente, 50% des ménages disent aussi qu'ils ne peuvent rien y faire en raison de problèmes financiers.

En réponse à ce tableau sombre, le Secours catholique demande la mise en place d'un revenu minimum garanti pour tous les habitants en situation régulière et dès 18 ans, qui serait équivalent à 50% du niveau de vie médian et qui serait accessible de façon la plus automatique possible. Cela pour créer des "territoires sans précarité alimentaire", où l'accès à une alimentation de qualité serait garanti.