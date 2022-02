Mardi, syndicats, ministères de l'Éducation et de la Santé se retrouveront autour de la table pour discuter de l'adaptation du protocole sanitaire à l'école, en vue d'un possible assouplissement. À la veille de ce rendez-vous, France Inter a interrogé les principales organisations.

Jean-Michel Blanquer recevra mardi, avec les équipes du ministre de la Santé, les syndicats de l'Éducation pour évoquer l'allègement du protocole sanitaire à l'école. © AFP / Hans Lucas / Arthur Nicholas Orchard

Le gouvernement a promis une consultation sur l'adaptation du protocole sanitaire à l'école. Une réunion aura lieu mardi au ministère de l'Education nationale, en présence de membres du ministère de la Santé et avec l'ensemble des syndicats qui s'étaient mobilisés le 13 janvier lors d'une grève historique. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré la semaine dernière, à l'issue du Conseil des ministres, que des annonces seraient faites "très en amont" de la rentrée, après les vacances de la zone B, la reprise étant prévue le 21 février.

Il a aussi précisé que le gouvernement travaillait sur différentes pistes, dont le "niveau de protocole", "le port du masque" et "la gestion des cas contacts". Sur ces points, quelles sont les attentes des syndicats ? Tour d'horizon des différentes positions.

Envisager la fin du masque en récré et à l'intérieur ?

Retirer le masque en extérieur dans la cour de récréation, pourquoi pas, les syndicats seraient plutôt d'accord, même si Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes, syndicat des collèges et lycées tempère : "N'étant pas médecins, ni épidémiologistes, on ne va pas se prononcer sur la nécessité scientifique ou médicale de lever le port du masque par exemple", dit-elle.

Revenir sur le port du masque à l'intérieur des classes serait en tous cas "prématuré", selon Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa. "Le masque n’est pas si mal vécu", avance-t-il, "on peut le garder jusqu’aux prochaines vacances de printemps, on n’est pas à six semaines près". Sur la fin du masque en intérieur, le ministre Jean-Michel Blanquer a lui aussi d'ores-et-déjà estimé vendredi dernier qu'on "n'en pas là" même si c'est "désirable".

Prendre le temps de la communication et de l'application

Les syndicats qui seront consultés attendent beaucoup des autorités sanitaires. "Nous, on n'est pas une autorité sanitaire donc on ne va pas forcément prendre position sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire", explique Jean-Rémi Girard, président du SNALC, Syndicat des personnels de l'Education nationale. "En revanche, on a constaté que le protocole actuel avait d'énormes problèmes de fonctionnement. Il a quand même occasionné une gigantesque grève le 13 janvier. Il y a deux points qui nous semblent essentiels : le premier, c'est de laisser le temps de la mise en œuvre. Et quels que soient les choix qui seront faits, il faut absolument qu’ils soient annoncés suffisamment à l'avance pour que les personnels de l'Education nationale puissent s'en emparer."

C’est une demande générale. Laetitia Aresu, secrétaire nationale au Sgen-CFDT, en charge de la santé et de la sécurité au travail, va dans le même sens. "Nous, on demande de prendre en compte les délais de mise en œuvre du futur protocole sanitaire car les personnels ont besoin de pouvoir s'organiser. On souhaite qu’il y ait un délai de trois ou quatre jours, voire une semaine après la fin des vacances, selon les mesures qui seront prises afin de pouvoir s'organiser au niveau des écoles et des établissements et afin de pouvoir communiquer vers les familles sur les changements qui sont à l'œuvre par rapport au protocole", précise-t-elle.

"Selon la nature des mesures, il faudra expertiser le délai dont ont besoin les personnels. S’il s'agit seulement de retirer le masque dans la cour de récréation, ça ne nécessitera peut-être pas un long délai mais si ce sont d'autres mesures plus contraignantes qui nécessitent une organisation particulière, il faut vraiment laisser du temps aux équipes."

"Il faut arrêter de changer le protocole", pour éviter que les familles ne soient "perdues", avait même réclamé fin janvier le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Ou au moins, donc, laisser le temps de l'adaptation.

En finir avec l'aberration des attestations sur l'honneur

"Le second point", poursuit Jean-Rémi Girard, du SNALC, "c'est qu'il faut arrêter avec le système d'attestation sur l'honneur qui n’a absolument aucun sens aujourd'hui". "Les remontées que nous avons montrent que ce qui est demandé par rapport à l'attestation sur l'honneur n'est généralement pas respecté. C'est très compliqué pour les familles, c'est très compliqué pour les élèves et c'est très compliqué pour les directeurs d'école."

Selon lui, "soit on veut quelque chose de sérieux en termes de 'contact tracing' et on met les moyens et les personnes dessus soit on arrête et on dit 'Si vous avez des symptômes, vous ne venez pas et si vous n'avez pas de symptômes, vous venez'. Le problème de l'attestation sur l’honneur, c'est qu'on fait reposer une politique de santé publique sur l'honneur individuel des personnes, sauf que les familles ont leurs contraintes propres et il n’est pas forcément évident de faire garder ses enfants".

Ce système de dépistage réactif et déclaratif, qui repose sur les familles, ne marche pas.

Il cite notamment le système des trois autotests en cinq jours qui "n’est globalement plus respecté" et les parents qui signent des documents vides de sens, "parce que ce qui est demandé n'est souvent pas fait du tout et, même quand c'est fait, cela arrive très souvent que l'élève soit finalement positif à J+5 ou plus".

Selon le syndicaliste, "ce système de dépistage réactif et déclaratif, qui repose sur les familles, ne marche pas". C’est ce que le président du Syndicat des personnels de l'Education nationale a constaté depuis la rentrée de janvier. "On espère que les autorités sanitaires sont en train de travailler à un système qui serait plus fonctionnel, peut-être itératif, avec plus de tests réguliers qui seraient organisés. On attend d'ailleurs les résultats des expérimentations qui ont été menées à ce sujet."

La nécessité d'un éclairage scientifique

Stéphane Crochet, du SE-Unsa, voudrait lui aussi un éclairage des autorités scientifiques : "Est-ce que les deux autotests à J+2 et J+4 ont démontré quelque chose ?", s'interroge-t-il. "Est-ce que ces deux autotests ont encore du sens ? C’est une information que nous aimerions avoir. On nous dit que la courbe de l’épidémie redescend mais elle est encore très élevée. A partir de quel moment, peut-on alléger le protocole ?"

Prudence sur l'allègement des protocoles

Tous les syndicats ne sont pas sur la même ligne : certains réclament de ne pas alléger le protocole sanitaire trop tôt, pour éviter les retours en arrière qui seraient bien plus difficiles à vivre. Ils préconisent aussi de la "prudence dans les décisions", comme Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp, principal syndicat du primaire. "Dans certaines académies, ce n'est pas le moment d'alléger, on a encore des classes qui fonctionnent avec une dizaine d'élèves seulement chaque jour", mentionne-t-elle, même si elle compte sur l'"effet vacances" pour que la situation s'apaise.

"On souhaite surtout que les mesures soient bien adaptées à la période", rajoute Sophie Vénétitay, du Snes. "Une fois que la décrue a vraiment commencé, il faut se donner les moyens de surveiller ce qui se passe dans les établissements et surtout de vite casser les chaînes de contaminations pour empêcher que ça reparte à la hausse."