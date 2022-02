Le Parlement a adopté ce mercredi après-midi la proposition de loi qui prévoit d'allonger de 12 à 14 semaines le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Le Planning Familial salue cette avancée, "même s’il y a encore beaucoup de travail sur l’avortement".

Le délai pour recourir à une IVG par aspiration passe de 12 à 14 semaines en France. © Maxppp / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/

Après plus de deux ans de navette parlementaire, le parlement a adopté ce mercredi par 135 voix "pour", 47 voix "contre" et 9 abstentions l'allongement de la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines. Le texte, qui vise à améliorer l'effectivité du droit à l'avortement, est "fidèle au combat pour l'émancipation des femmes", a salué le ministre de la Santé, Olivier Véran. Du côté du Planning familial, la présidente Sarah Durocher se réjouit.

"C'est quelque chose de très positif"

"C'est une excellente nouvelle pour le droit à l’avortement et pour le droit des femmes", déclare Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial. "Le Planning se mobilise depuis des années pour l'allongement des délais, car sur le terrain, nous voyons des femmes en grande difficulté pour stopper une grossesse. Parfois elles sont obligées de partir à l’étranger, ou de vivre une grossesse qu’elles ne souhaitent pas."

C’est quelque chose de très positif, même s’il y a encore beaucoup de travail sur l’avortement.

Selon le rapport sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse rendu en septembre 2020 par les députées Marie-Noëlle Battistel et Cécile Muschotti, au moins 2000 patientes française se rendraient chaque année pour avorter à l'étranger (notamment en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas), lorsqu'elles sont hors-délai en France.

"On sait qu'il y a des médecins qui sont prêts à le faire"

De nombreux gynécologues sont toutefois opposés à l'IVG par aspiration au-delà de la 12e semaine, y compris parmi ceux qui la pratiquaient jusque-là jusqu'à la 12e semaine. "On sait qu’il y a des médecins qui ne pratiqueront pas l’avortement entre les 12e et 14e semaines", poursuit Sarah Durocher. "Mais on sait qu’il y a des médecins qui sont prêts à le faire, à se former".

Je pense qu’il faudra du temps. On se donne l'objectif de travailler en proximité avec des professionnels de santé, pour que ce soit effectif rapidement sur tout le territoire

"Au Planning, on voit au moins une femme tous les jours qui est en demande d’avortement en délai dépassé", constate Sarah Durocher. "Le chiffre est d'ailleurs un peu tronqué car on ne calcule pas le nombre de femmes qui subissent une grossesse qu’elles ne veulent pas", ajoute la présidente de l'association fondée en 1960. Elle cite notamment les femmes qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'étranger pour cette opération.

Les gynécologues encore divisés

La gynécologue Ghada Hatem-Gantzer, fondatrice de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, évoque elle aussi "une très grande satisfaction", et une loi qui va "permettre à des femmes qui se sont aperçus tardivement de leur grossesse ou dont le projet de vie a été chamboulé par l'irruption de la violence dans leur couple, de ne pas garder cette enfant".

De son côté, le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF) maintient son opposition à cet allongement. "C'est une mauvaise réponse à une bonne question", souligne sa présidente Joelle Belaisch-Allart. "C'est une certitude qu'il faut améliorer l'accès à l'IVG en France. Mais ce qu'il faut, c'est faciliter l'accès de l'IVG aux femmes qui en ont besoin, c'est-à-dire augmenter les moyens dans les centres de Planning ou dans les hôpitaux. L'allongement ne va pas régler le problème de toutes ces jeunes femmes qui le découvrent vers 19-20 semaines et qui partent avorter à l'étranger", analyse-t-elle.