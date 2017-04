Témoignages, reportages, portraits... Chaque semaine, depuis 12 ans, nous suivons Edouard Zambeau à la périphérie.

Le RER B © AFP / Geoffroy van der Hasselt

Bien sur au cours de ces douze années Périphéries a fait la part belle aux récits aux témoignages.

Mais c’est aussi le souci de la compréhension, de l’analyse, de la mise en perspective qui a guidé les pas de notre micro.

Nombreux sont les universitaires qui ont accepté de proposer des pistes de réflexion.

D’Eric et Didier Fassin à Laurent Mucchielli en passant par Renaud Epstein, Thomas Kirszbaum, Jérôme Berthaut, Julien Damon ou Eric Marlière par exemple.

Quelques chefs d’entreprise aussi ont accepté de répondre aux questions de Périphéries pour confronter leur point de vue sur la diversité, sur l’accès à l’emploi, l’aménagement du territoire… Parmi eux Claude Bébéar d’Axa, Marc Ladreit de Lacharrière, Rémi Babinet de BETC ou Christian Nibourel d’Accenture

Des écrivains tel que Yasmina Khadra, Eric Reinhardt ou Didier Daeninckx nous ont fait partager leur approche sensible d’un territoire qu’ils connaissent bien pour y vivre ou y avoir grandit.

D’autres encore tels Marie Rose Moro créatrice de la première consultation de psychologie transculturelle, le chef Thierry Marx, l’architecte-paysagiste Patrick Bouchain , le musicien Nicolas Frize…

Et beaucoup d’autres encore sont venus au cours de ces douze années nous apporter des clés pour cerner des territoires, des gens et des enjeux.

Pour ce dernier épisode de la rétrospective autour de la 500 eme de Périphéries nous vous proposons de réécouter les rencontres effectuées avec l’épidémiologiste Emmanuel Vigneron qui a réalisé une enquête sur les inégalités de santé le long de la ligne B du RER et celle avec le sociologue Nicolas Jounin et ses étudiants qui ont inversé la « charge de la preuve » et décidé que pour une fois les étudiants des quartiers périphériques de l’université de Paris 8 pouvaient mener un travail d’enquête sociologique sur le riche quartier du parc Monceau dans le huitième arrondissement de Paris.

Essayer de documenter la réalité du terrain, sans a priori, avec une diversité de point de vue. Nous nous y serons employés.

