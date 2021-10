TÉMOIGNAGE - Parmi les anciens collègues de Samuel Paty, certains sont partis du collège de Conflans. Cinq ont été mutés, deux sont toujours en arrêt maladie, un autre a quitté l'Éducation nationale. France Inter a interrogé ce dernier, l'un des plus proches de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie comme lui.

Ce professeur n'était plus en mesure de rester face aux élèves et a repris des études. © AFP / Olivier Marchesi

C'est à lui que Samuel Paty avait confié en premier ses difficultés avec une classe, après avoir montré des caricatures. Ils enseignaient tous les deux l'histoire-géographie et très proches. "Mes relations avec lui étaient amicales, professionnelles", explique cet ancien collègue du professeur de Conflans-Sainte-Honorine qui a depuis quitté l'institution et que France Inter a rencontré. "Je l'ai côtoyé pendant trois ans, tous les jours. J'ai été impliqué dans certains projets avec lui, donc on a travaillé directement ensemble."

"Je ne me sentais plus capable de me rendre au collège"

Le choc de l'attentat le 16 octobre 2020 a été terrible pour les enseignants de l'établissement, comme l'ont raconté sept d'entre eux à France Inter. Ce professeur, proche de Samuel Paty, a lui continué à enseigner pendant deux mois.

Mais après les vacances de Noël l'an dernier, il craque : "Au mois de janvier, je ne me sentais plus capable de me rendre au collège, de passer tous les jours devant la salle de Samuel, de passer devant son casier, de revenir tous les jours dans la rue où ça s'est passé."

On ne peut pas faire semblant quand on est professeur. Être devant les élèves tout en étant mal, tout en ressentant un mal-être, ce n'est pas leur rendre service.

Avouer ses faiblesses

Il comprend à ce moment-là qu'il ne pourra plus faire cours devant des collégiens et qu'il n'a plus le recul nécessaire pour être en classe. "Pour enseigner l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique, il faut être capable d'avoir une distance critique vis-à-vis des sujets qu'on aborde. Par exemple, face à un élève qui aurait pu faire référence à l'attentat en se moquant de la situation, en étant méprisant vis-à-vis de Samuel Paty, pour moi, ça aurait été difficile de trouver les mots, de réussir à avoir ce recul et de pouvoir répondre de manière appropriée", explique-t-il.

"Autant d'habitude, face un sujet sensible, je me sentais tout à fait capable d'avoir le mot juste, d'avoir un trait d'humour, d'avoir un recadrage peut être un petit peu plus autoritaire. Mais là, je ne me sentais plus capable de le faire."

Mais le fait de quitter le collège lui fait ressentir une certaine culpabilité : "C'est une décision difficile à prendre. Se mettre en arrêt dans cette situation-là, c'est aussi se mettre de côté, c'est aussi ne plus être là alors que les autres le sont, c'est quitter un collectif. Parfois cela peut vouloir dire aussi avouer ses faiblesses."

Nouvelle vie dans le marketing

Dans cette période difficile, il raconte que l'Éducation nationale l'a soutenu et accompagné avec bienveillance dans sa recherche d'une nouvelle voie professionnelle. Il a totalement changé d'univers. Il a choisi de se lancer dans des études en alternance dans le domaine du marketing. "C'était important pour moi qu'il y ait du changement, de pouvoir développer de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes."

Un changement de vie radical mais indispensable pour se reconstruire. Il maintient malgré tout des relations étroites avec ses anciens collègues du Bois d'Aulne, où il sera présent samedi pour la cérémonie d'hommage à Samuel Paty : "J'ai besoin de garder encore ce lien avec l'établissement et avec l'équipe du collège, car après l'attentat, on a été très soudés. C'est un événement qui fait partie de nos vies et qui en fera toujours partie."