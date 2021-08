Renault qui reprend la vieille ritournelle de "Johnny and Mary", EDF qui remixe une pub des années 70, ou Fun Radio qui se dote d’un nouveau logo faisant écho à ses débuts : depuis plusieurs mois, la pub semble recycler de très vieux éléments. Fainéantise ou façon de rassurer les consommateurs ?

Renault, EDF, Burger King ou Auchan font appel à des références publicitaires venues du passé. © Captures d'écran

On ne compte plus les campagnes de publicité qui ont comme un goût de déjà vu, ces derniers mois : mi-2020, Renault a dévoilé une nouvelle campagne télévisée reprenant le thème "Johnny and Mary" de Robert Palmer, que la marque utilisait dans les années 80 - depuis, d’autres spots télé ont suivi la même direction.

Puis il y a eu la chaîne de restauration rapide Burger King, qui annonce début 2021 changer de logo pour… revenir à celui qu’elle utilisait dans les années 60, son logo d’origine - Pizza Hut avait fait de même l’année précédente aux États-Unis. Et EDF, qui a changé de "signature sonore", quelques notes qui accompagnent sa communication et qui sont directement inspirées de "Pulsion", titre de Jacques Loussier qui illustrait une pub culte de la compagnie d’énergie dès 1979 - c’est la musicienne DeLaurentis qui a été chargée de le réarranger.

"Valeurs refuges"

Auchan a repris de son côté le thème, modernisé, de "Mr. Sandman" des Chordettes, qu’elle utilisait il y a des années dans ses publicités.

Et lundi, c’est la radio Fun Radio qui a dévoilé un nouveau logo fait de lettres capitales roses, évoquant le logo de la radio dans les années 90.

"La mode du vintage ne se démode vraiment jamais : il y a un regain d’intérêt pour les marqueurs du passé, comme cela se voit dans la mode", note Élodie Carcolse, du site spécialisé La Réclame. "Ces dernières années, on a pu remarquer un retour à des valeurs refuges : dans une période assez troublée, incertaine, quand on opère un retour aux sources, on envoie un message qui se veut rassurant. C’est encore plus vrai aujourd’hui dans un monde en recherche de sens", décrypte-t-elle, faisant le parallèle avec les "remake" au cinéma.

"Marketing nostalgique"

"La référence au passé, c'est aussi une stratégie de marque : on utilise le "marketing nostalgique", qui fait des références aux années 80, aux années 90, à une sorte de "c'était mieux avant" pour le faire résonner avec l'époque actuelle", ajoute Élodie Carcolse. On le voit particulièrement chez Renault, cité plus haut, qui dans ses campagnes, joue une comédie musicale façon Jacques Demy sur la musique des "Demoiselles de Rochefort", convoque un remix de "Owner of a lonely heart", tube du groupe Yes en 1983, ou - nostalgie suprême - met en scène, pour un spot pour ses services d'entretien, la cultissime Fuego (dont la production a cessé en 1986) sur une reprise de "La plus belle pour aller danser" (une chanson de... 1964).

"Renault utilise même des musiques anciennes pour vendre des modèles actuels. Ils ont aussi renouvelé leur logo en s'inspirant de celui imaginé par Vasarely en 1972. _Au-delà d'un hommage au passé de la marque, le message que veut porter Renault, c'est un retour à la simplicité_, à l'écologie accessible, au côté réconfortant du cocon familial", explique la journaliste, pour expliquer ce positionnement de la marque au losange.

De là à penser que ces réutilisations sont le signe d’une fainéantise, voire d’un manque de créativité, il n’y a qu’un pas. Quand EDF reprend une musique utilisée il y a 40 ans, est-ce le signe que l’entreprise n’avait rien produit d’aussi marquant dans le champ publicitaire en quatre décennies ? "Oui et non", répond Élodie Carcolse. "Les annonceurs répondent aussi à des attentes de consommateurs. _Aujourd’hui, les consommateurs sont en recherche de sens, et c’est aussi ce qu’ils demandent aux marques_. Revenir à quelque chose qui a un imaginaire très fort, qui résonne encore longtemps après, ça sonne plus authentique que des musiques branchées mais moins incarnées. Ce que recherchent les marques, c’est une incarnation. Et aujourd’hui, dans une époque de pertes de repères, cette incarnation se situe dans le passé".