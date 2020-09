La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo figure dans l'édition 2020 du classement du Time Magazine, qui établit les 100 personnalités les plus influentes au monde. Le magazine salue sa politique en faveur des mobilités douces.

La maire de Paris Anne Hidalgo est dans le classement du Time 100 pour l'édition 2020. © Capture d'écran Time Magazine

Elle côtoie Donald Trump, Angela Merkel, Selena Gomez ou encore Bong Joon Ho. La maire de Paris Anne Hidalgo fait partie du prestigieux classement du Time Magazine publié ce mardi et qui établit (selon son jugement) les 100 personnalités les plus influentes au monde. Anne Hidalgo y est mentionnée par le mensuel américain pour ses actions en faveur de l'environnement, notamment sa politique anti-voiture à Paris. "Anne Hidalgo a fait de Paris un exemple éclatant de la manière dont les villes peuvent mener la transition vers des sociétés plus propres, plus saines et plus prospères" peut-on lire.

Saluée par Al Gore

La maire de Paris figure dans la catégorie "leaders" qui regroupe 22 femmes et hommes politiques cette année. C'est la seule personnalité française a figurer au classement. Sur sa page, le magazine a retenu une photo de la maire de Paris, à côté de son vélo, casque sur la tête. Le texte la concernant est signé par le démocrate Al Gore, ancien vice-président des Etats-Unis entre 1993 et 2001, et engagé sur les sujets environnementaux. "Il y a cing ans, les dirigeants de presque tous les pays du monde se sont réunis dans la Ville Lumière pour signer l'accord historique de Paris, établissant une feuille de route afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent notre planète. L'hôte de cet événement épique était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a depuis lors encore plus redoré l'héritage de sa ville en tant que leader du mouvement visant à résoudre la crise climatique."

Al Gore salue la maire de Paris pour sa politique en faveur des mobilités douces. "La maire Anne Hidalgo a fait de Paris un exemple éclatant de la manière dont les villes peuvent mener la transition vers des sociétés plus propres, plus saines et plus prospères. Elle transforme le paysage de la ville pour le rendre plus accueillant pour les piétons et les cyclistes, en réduisant la circulation automobile et en rendant l'air plus pur. Dans notre monde de plus en plus urbain, les villes, qui sont déjà responsables de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont de nombreuses possibilités pour mener ce combat mondial. "

"La maire Anne Hidalgo est un leader visionnaire, le genre de leader qui démontre comment une action locale peut résoudre la crise climatique." — Al Gore dans le Time Magazine

Anne Hidalgo se dit "honorée" sur Twitter

Sur Twitter, la maire de Paris se dit "très honorée" de faire partie du classement du Time pour son "engagement face à l'urgence climatique" et remercie Al Gore pour "ses mots chaleureux".

Le Time 100 est établi chaque année par la direction du magasine, et met en avant des artistes, politiques, activistes, chefs d'entreprise ou encore des athlètes, pour leur influence ou leurs engagements sur des sujets de société. Cette année, Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, fondatrices du mouvement "Black Lives Matter" figurent dans la liste, tout comme Megan Rapinoe joueuse de football internationale, qui a obtenu un ballon d'or et s'engage ouvertement pour la cause LGBT. On retrouve aussi Amy O’Sullivan, une infirmière urgentiste qui pris en charge le premier patient atteint du Covid à Brooklyn.

