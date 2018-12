Edouard Philippe a confirmé aux parlementaires LREM ce mardi matin qu'il décidait un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. Il va durer six mois, le temps du débat. Et les partenaires sociaux vont être appelés à se réunir pour discuter de nouvelles aides aux personnes qui travaillent loin de chez elles.

Des Gilets jaunes à brest © AFP / Fred TANNEAU

Édouard Philippe a confirmé ce mardi matin pendant la réunion de groupe des députés LREM et MoDem, le choix du gouvernement d'un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, une revendication majeure des "gilets jaunes", ont rapporté des participants à la réunion.

On doit apaiser la situation pour éviter qu'elle dégénère a expliqué le Premier ministre.

Un premier geste, mais encore insuffisant. Les oppositions de droite et de gauche réclament davantage qu'un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants pour répondre aux attentes en matière de pouvoir d'achat.

Stanislas Guerini, LREM : "Pour un débat apaisé"

Il s'agit de "retrouver les conditions d'un débat apaisé", a expliqué sur RTL le député de Paris, nouveau délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini.

"Il faut apaiser le pays, nous allons avoir un moment de concertation, de débat avec les Français, il faut que ce débat puisse se passer dans des conditions apaisées".

Eric Ciotti, LR : "Indispensable mais pas suffisant"

"C'était naturellement indispensable. Je suis satisfait qu'il y ait cette interruption", a réagi ce mardi sur franceinfo Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, membre de la commission des Lois.

"Au-delà du moratoire, ce que demandent les Républicains c'est la suppression des taxes qui ont été prises depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le carburant notamment, mais également l'arrêt des augmentations qui sont programmées jusqu'en 2022", a insisté Eric Ciotti.

Damien Abad, LR : "Un préalable qui arrive trop tard"

"Le moratoire est un préalable indispensable mais qui arrive bien trop tard", a réagi Damien Abad, vice-président du parti Les Républicains et député de la 5e circonscription de l'Ain, ce mardi sur franceinfo.

Cette annonce ne suffit pas pour Damien Abad :

"Aujourd'hui on a besoin de mesures fortes pour le pouvoir d'achat, on a besoin que le gouvernement sorte de son arrogance et de son mépris à l'égard de cette France des territoires qui souffre de plus en plus. La rupture avec les Français est extrêmement forte."

Bruno Retailleau, LR : "Ce n'est que du sursis"

"Un moratoire, c'est simplement des délais, c’est simplement repousser la date d’application. Je demande l'annulation de la hausse de la taxe sur les carburants" a réagi Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains au Sénat sur Twitter.

Xavier Bertrand : "Il faut revoir la pression fiscale"

L'ex-LR Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, appelle à geler "les augmentations de taxes sur l'énergie" et "remettre à plat sans tabou la question des revenus" et de "la pression fiscale", après ce premier geste qui certes permet de "desserrer l'étau".

Marine Le Pen, RN : "Ce n'est pas à la hauteur des attentes"

La présidente du Rassemblement national a estimé que "ça n'est évidemment pas à la hauteur des attentes et de la précarité" de la population.

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France : "Une première victoire"

Le président de Debout la France réclame lui aussi une annulation définitive non seulement des taxes sur les carburants, mais aussi des taxes sur l'énergie.

Daniel Cohn-Bendit : "Il faut aller plus loin, négocier sur le smic"

L'ex-député européen Europe Écologie les Verts Daniel Cohn-Bendit a demandé ce mardi matin sur France Inter à Emmanuel Macron d'aller "plus loin" et de "négocier sur le smic". Il a également appelé de ses voeux un ISF vert, un impôt sur la fortune pour financer la transition écologique.

Ségolène Royal : "Mieux vaut tard que jamais"

Pour l'ancienne ministre socialiste de l'Écologie :"Mieux vaut tard que jamais. Cette décision aurait dû être prise dès le départ, dès l'émergence du conflit, dont on sentait qu'il allait être très très dur car on voyait la rage, l'exaspération, notamment des retraités", sur Radio Classique. Mais elle estime qu"il faut aussi un coup de pouce au Smic.

Stéphane Le Foll : "Il faut un cycle de négociations"

"Le gouvernement d'Edouard Philippe va reculer sur la hausse des carburants et c’est une très bonne nouvelle. Il aurait dû le faire depuis le début ! " a réagi Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture sous le mandat de François Hollande. Pour l'actuel maire du Mans "Il faut engager un grand cycle de négociation intégrant les salaires et un coup de pouce au smic."

Clémentine Autain, FI : "Revoir nos institutions"

Pour la députée de la France insoumise, Clémentine Autain appelle, face à l'"urgence démocratique", à engager "un processus constituant pour une VIe République". Elle estime que "changer de République est une urgence démocratique".