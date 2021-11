Dix jours après les évêques, la Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF) annonce à son tour la mise en place d’une Commission indépendante de réparation pour les victimes d’abus sexuels commis au sein de l’Église. Le magistrat Antoine Garapon va en prendre la tête. Entretien.

Antoine Garapon à Lourdes, le 19 novembre 2021, après l'annonce de sa nomination © AFP / GAIZKA IROZ

Le vote, ce jeudi en assemblée générale à Lourdes (Hautes-Pyrénées), a été "unanime". Les 300 supérieurs de congrégations religieuses ont adopté la création d’une Commission indépendante de reconnaissance et de réparation (CIRR). C’est l’une des nombreuses mesures prises pour lutter contre la pédocriminalité au sein de l’Église. Cette commission des religieux vient compléter l’instance équivalente mise en place par les évêques début novembre lors de leur assemblée plénière. Pour présider la CIRR, c’est un fin connaisseur du sujet qui a été choisi : il s’agit d’Antoine Garapon, magistrat honoraire et membre de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels au sein de l’Eglise (CIASE).

FRANCE INTER : Pourquoi avoir accepté la présidence de cette commission ?

ANTOINE GARAPON : "Cela me semblait être dans la continuité du travail que j’ai mené à la CIASE, où j’étais responsable des auditions des victimes. J’avais le sentiment que ce travail ne faisait que commencer. La proposition de la CORREF, au-delà de me permettre d'être utile, permet de poursuivre, après le travail d'enquête et de constat, ce trajet de justice, avec désormais la réparation."

Quelle est votre ordre de mission ?

"C’est de proposer un accueil aux victimes, une garantie du contact avec les congrégations, éventuellement se substituer aux congrégations – avec leur accord - en cas de blocage, et de mettre sur pied un centre ressources qui permette de mieux comprendre les besoins des victimes, les dysfonctionnements des communautés religieuses, de se mettre à disposition des uns et des autres pour que ces abus ne se reproduisent plus, ou en tout cas le moins possible."

Que demandent les victimes ?

"La réparation financière ne sera sans doute qu’une petite partie de notre travail. L’essentiel sera la reconnaissance : une écoute de ces hommes et ces femmes, afin qu’ils puissent déposer leur fardeau dans un cadre préparé pour cela. C’est ce que j’ai vécu à la CIASE. C’est à la fois terrible, et plein d’espoir parce qu’on voit des parcours de vie de gens qui s’en sont sortis. Il y a un travail à faire entre les victimes, pour que celles qui s’en sont sorties puissent encourager celles qui sont encore dans un silence traumatique, à en sortir. Dans ces dossiers-là, la reconnaissance est déjà une forme de réparation."

En quoi est-ce différent du travail effectué par la CIASE ?

"Il s'agit de retrouver la relation avec l’abuseur ou l’institut incriminé, dans un rapport de force inversé : une position d’humilité de l’agresseur qui a saccagé une vie, et une position de demandeur pour la victime. Souvent le destin d’une victime est de devenir le témoin qui dénonce un ordre injuste, pour contribuer à sa réformation. Toutes les victimes, c’est ce qu’on constate aussi dans la justice civile, veulent que leur douleur serve aux autres et réduise le risque. C’est donc donner un sens à ce qu’elles ont vécu et une fonction à leur souffrance. Voilà l’objectif d’une commission comme la nôtre."

Quelles sont les spécificités de votre commission par rapport à l'Instance nationale indépendante de Reconnaissance et de Réparation mise en place par les évêques et confiée à Marie Derain de Vaucresson ?

"La première spécificité est le statut juridique des agresseurs, qui ne viennent pas de diocèses mais de congrégations qui ont parfois une surface internationale, comme les congrégations missionnaires. À la CIASE, on s’est notamment rendu compte que des prédateurs ont été exfiltrés et envoyés en Afrique. On ne peut pas oublier des victimes qui se trouvent à l’étranger mais dont les agresseurs sont français, de congrégation française. Il faudra trouver le moyen de rentrer en contact avec elles. C’est pour cela que dans la commission figure le pasteur Philippe Kabongo M'Baya de l’Église protestante unifiée de France et d’origine congolaise, et qui s’intéressera à cette question.

La deuxième différence, c’est que nous sommes compétents pour les adultes vulnérables. Car, par exemple, une jeune femme qui rentre très tôt dans une congrégation n’a, au bout de quelques années, plus de patrimoine, parfois plus de contacts avec les proches et peut être ou avoir été sous l’emprise d’un abuseur."

Le nombre de victimes est impressionnant : 330.000 depuis les années 1950, dont un tiers auraient été agressées par des personnes qui ne sont pas des prêtres diocésains. La tâche qui vous attend est énorme.

"J’ai été juge, et une donnée criminologique ne doit pas être oubliée : moins de 10% des personnes qui ont subi des abus sexuels portent plainte. Cela veut dire que la réaction sociale aux violences sexuelles est encore entièrement à construire. Je m’attends à ce qu’il y a ait beaucoup de demandes, mais le véritable défi est de pousser les 90% qui n’osent pas parler, à prendre cette parole. Il va donc falloir aller chercher le contact avec ces personnes."

Quel est le calendrier de votre commission ?

"Nous allons établir le contact avec les victimes le plus vite possible. Dès ce lundi, les victimes peuvent s’adresser à nous par mail ou courrier*. Nous allons bientôt avoir une ligne téléphonique. Nous serons pleinement opérationnels au 1er janvier 2022. Et nous allons mettre en place un binôme par victime pour l’accompagner sur tout son parcours de reconnaissance et de réparation. Par ailleurs, un rapport d’étape sera publié chaque année, pour que ce débat sur les violences sexuelles soit régulièrement remis en lumière.

Nous assistons à un moment, un "momentum" même, dans l'Église et dans la société française. J’ai été frappé par l’intérêt des Français pour ces questions. Il est très important d’entendre ce moment, ce que disent les gens - quelque soit leur horizon -, et d’en profiter pour avancer. On ne doit pas tourner la page, mais lire et relire cette page, aussi pénible que ce soit."

* Les victimes peuvent d'ores et déjà adresser leur dossier à l'adresse mail victimes@crr.contact. Le site internet de la Commission Reconnaissance et Réparation, pour les victimes de religieux ou religieuses, sera disponible très prochainement.