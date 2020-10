Une nouvelle version de l'application StopCovid, avec un nouveau nom, a été mise en ligne jeudi. Tour d'horizon des quelques changements opérés à cet outil de lutte contre la propagation du coronavirus.

Une photo de la nouvelle application TousAntiCovid, qui remplace StopCovid © Maxppp / EPA/YOAN VALAT

Emmanuel Macron avait promis un changement de cap pour StopCovid. Une nouvelle version de l'application de traçage est donc en cours de déploiement depuis jeudi, sous le nom "TousAntiCovid", comme a pu le constater France Inter sur les magasins d'application Apple et Google. "Ça n'a pas marché", avait reconnu le chef de l'État lors de son interview télévisée du 14 octobre dernier expliquant avoir demandé aux équipes de "reconfigurer les choses" pour faire apparaître plus "d'informations" sur la circulation du virus ou les points pour se faire tester. En effet, les chiffres de téléchargements et d'utilisation de l'application, depuis sa première mise en ligne le 2 juin, étaient décevants, notamment par rapport à ceux de nos voisins européens.

Un nouvel écran d'accueil, et des informations actualisées

Dans le style, l'application n'a pas beaucoup changé par rapport à StopCovid. Seule modification significative, l'organisation de l'interface : finis les onglets, TousAntiCovid prend désormais la forme d'une seul écran à faire défiler, avec différents blocs. Celui pour activer ou désactiver le Bluetooth (et la communication de l'identifiant du smartphone aux autres appareils), un autre pour alerter ou non si l'on a été exposé à une personne positive, puis de quoi se déclarer positif ou partager l'application.

La promesse du chef de l'État est en tout cas respectée : un bloc d'informations a été ajouté donnant accès aux dernières actualités sur l'épidémie (restrictions selon les territoires, protocole dans les restaurants, les déplacements en France). De plus, une section chiffres permet de connaître les données clés de l'épidémie (nouveaux cas, incidence en France, occupations de lits de réanimation) et de l'application (nombre d'utilisateurs, de déclarations de positivités et de notifications).

Pas de carnet de rappel numérique pour les restaurants

En revanche, TousAntiCovid n'intègre pas directement (pour le moment) de générateur d'attestations de déplacements intégré. Elle renvoie simplement vers le formulaire du ministère de l'Intérieur. De même, l'application renvoie vers des sites gouvernementaux comme la carte des laboratoires (DepistageCovid) et un site de conseils sur les précautions à prendre (MesConseilsCovid).

Si un système de carnet de rappel numérique pour les restaurants avait été évoqué ces dernières semaines, via un système de QR Code à scanner à l'entrée des établissements, il n'est pour l'instant pas non plus intégré à TousAntiCovid.