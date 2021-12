Christiane Taubira a dit samedi respecter le "choix du gouvernement" sur le pass vaccinal, sans pour autant vraiment se prononcer. La probable candidate à la présidentielle a également assuré avoir "confiance" en la médecine. L'ex-ministre répond depuis plusieurs semaines à la polémique après ses propos en septembre.

Christiane Taubira, samedi lors de son déplacement en Seine-Saint-Denis © Maxppp / Philippe de Poulpiquet

Christiane Taubira continue de tenter de clarifier ses propos sur la vaccination. L'ancienne garde des Sceaux était en Seine-Saint-Denis samedi pour son premier déplacement, après avoir déclaré "envisager" d'être candidate à la présidentielle en 2022 dans une vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux. Venue "pour une déambulation autour du marché de Noël puis de la Basilique cathédrale", "à la rencontre des gens", elle a été invitée à réagir sur les annonces du gouvernement.

Vendredi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi serait présenté "début janvier" pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, un test négatif ne suffisant plus pour entrer dans les lieux soumis au pass (restaurants, musées, cinéma...). L'instauration d'un pass sanitaire avait déjà soulevé des débats houleux au Parlement qui l'a prolongé en novembre jusqu'au 31 juillet 2022, soit après l'élection présidentielle.

"Le gouvernement dispose d'un comité scientifique qui lui permet de faire les meilleurs choix"

La possible candidate à gauche a estimé samedi que le gouvernement était "dans son rôle quand il choisit le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire" mais qu'il devait "assurer les moyens" en soins de ses choix. L'ex-ministre de la Justice a souligné que le gouvernement disposait d'un "_comité scientifique qui lui permet de faire les meilleurs choix parce puisqu'il lui apporte des éléments objectifs, scientifiques, matériel_s". "Lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers et moyens en effectifs et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent aux choix politiques qu'il fait", a-t-elle en revanche ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le Parlement jouera son rôle", a-t-elle poursuivi, sans dire précisément si elle était pour ou contre. Concernant la vaccination des enfants, qui devrait commencer pour tous à partir de mercredi prochain, Christiane Taubira s'est également exprimée. "Nous avons des institutions. Le comité national d'éthique s'est prononcé favorablement pour la vaccination des enfants, je considère qu'il est l'autorité qui permet d'éclairer le gouvernement pour sa décision". Enfin, Christiane Taubira a précisé qu'elle était "en confiance sur la science" et "la médecine" et "sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions".

Polémique en septembre après ne pas avoir appelé les Guyanais à se faire vacciner

Chacune de ses déclarations sur la vaccination sont scrutées depuis son interview fin septembre sur RTL. Interrogée sur le fait qu'elle n'appelait pas les Guyanais à se faire vacciner, elle avait répondu : "Je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui par conséquent ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement soit de donner consigne, soit de considérer qu'au vu de ces éléments d'information je considère que je tiens un propos responsable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suite à cette sortie médiatique qui a fait beaucoup parler, le jour-même, l'ancienne députée avait alors tenue à clarifier ses propos sur Twitter. "Les arguments antivax sont un tissu d'imbécilité. Je suis moi-même vaccinée, en Guyane, depuis 4 mois, sans un faire un mystère."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Olivier Véran s'était dit "effaré"

Cependant, le mal était déjà fait selon Olivier Véran, qui lui avait d'ailleurs répondu sur France Inter. Le ministre de la Santé avait déclaré être "effaré d'entendre cette incapacité, cette espèce de paralysie, cette peur, une forme de lâcheté qui consiste à dire : moi je suis vaccinée, mais je n'ai pas de conseils à donner." "Quand on aime profondément la Guyane et les Guyanais, et je suis sûr que c'est le cas de Christiane Taubira, on prend ses responsabilités, on leur dit : protégez-vous", avait-il poursuivit. "J'appelle l'ensemble des responsables publics mais aussi des acteurs privés qui comptent en Guyane et qui ont une parole qui est très écoutée à agir en responsabilité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Sur la vaccination, je n’ai pas la moindre ambiguïté"

Christiane Taubira s'était alors défendu une nouvelle fois sur le plateau de France 5, le 30 septembre. Selon elle, "la question n'est pas d'appeler une population largement réticente à la vaccination, mais de mettre un terme à la guerre de tranchées sur le territoire [guyanais]", qui oppose la haute fonction publique, "qui varie dans ses consignes", et les protestataires, "qui ont perdu tout sens de la mesure". "Je ne veux pas prendre parti dans la guerre de tranchées, (...) j'ai des griefs contre les deux", avait précisé l'ex-ministre de François Hollande, qui réclame une "médiation". Christiane Taubira rappelait également qu'elle était allée se faire vacciner "sans [s'en] cacher". "S'il y a un geste prescripteur, celui-là me paraît le maximum dans la mesure où j'applique à moi-même ce que j'estime bon à faire", argumente-t-elle.

Enfin, il y a deux semaines dans l'émission Quotidien, sur TMC, la potentielle candidate avait tenté de clarifier une fois de plus son avis question, assurant que "sur la vaccination, je n’ai pas la moindre ambiguïté. […] Je suis absolument persuadée que la meilleure réponse à la pandémie actuelle, c’est la vaccination. Parce que c’est la meilleure réponse qui nous est proposée, qui nous est offerte et qui montre qu’elle nous protège effectivement. Pour moi, ça ne fait pas l’ombre d’un doute."