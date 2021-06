Lundi, Facebook a officialisé l’arrivée d’une nouvelle fonction dans son application permettant de lancer des salons de conversation audio. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler le concept de l’appli Clubhouse... qui a d’ores et déjà inspiré de nombreuses autres plateformes.

Clubhouse, lancée au printemps 2020, a connu le succès début 2021 avant de disparaître des radars... mais d'inspirer le reste de la sphère web © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

Souvenez-vous : fin mars, début avril, la sphère Internet s’agitait autour d'une application semblant venue de nulle part, montée en flèche et valorisée à pas moins d’un milliard de dollars : Clubhouse. Une application reposant sur deux grands principes, l’audio d’une part, l’accès sur invitation d’autre part. Sur Clubhouse, fondée en avril 2020, les membres inscrits, forcément introduits par un ou une autre membre, peuvent lancer des conversations sous la forme de « tables rondes » audio, sur des sujets divers et variés, ou s’inviter dans une conversation déjà lancée pour prendre la parole.

L’idée a-t-elle fait long feu ? Si l’on en croit les chiffres d’utilisation de Clubhouse, oui : mois après mois, le nombre de téléchargements de l’application se sont effondrés. En février, mois où l’application a explosé pour le grand public, l’application a été téléchargée près de 9 millions de fois, selon le site Statista. Un chiffre qui a chuté à seulement 2,7 millions en mars, puis à peine 950 000 en avril… avant de remonter à 2,6 millions en mai – loin du succès du début d’année.

Mais c’est en se focalisant sur un autre aspect que l’on peut émettre des suppositions sur la postérité de Clubhouse : le concept a fait des émules, au point qu’aujourd’hui, presque tous les réseaux sociaux ont leur clone de Clubhouse.

Deux applications annoncées en deux jours

Lundi, Facebook a annoncé le déploiement – aux États-Unis seulement pour le moment – de Live Audio Rooms, une fonctionnalité annoncée dès avril dernier puis confirmée la semaine dernière par Mark Zuckerberg qui a été le premier à l’utiliser en public. Si l’accès n’est pas sur invitation (contrairement à Clubhouse), tout le monde en revanche ne pourra pas lancer une Live Audio Room : seules des personnalités publiques et quelques groupes Facebook auront la possibilité de le faire. Mais tout comme chez Clubhouse, tout auditeur pourra également devenir intervenant s’il en fait la demande.

Une annonce qui suit un autre lancement de très près : la semaine dernière, c’est Spotify, leader des plateformes de streaming, qui a propulsé sa nouvelle application, Greenroom, entièrement dédiée à ces salons audio. En réalité, Greenroom provient du rachat par Spotify de Betty Labs, une entreprise qui était déjà spécialisée dans les salons audio (et avait notamment lancé en octobre 2020 un premier clone de Clubhouse dédié au sport, Locker Room).

De nombreuses inspirations

Là où Clubhouse se veut un réseau social haut-de-gamme, et propose de nombreux sujets tournés autour du marketing, de l’entreprise et des affaires, Greenroom se pose comme une application tournée essentiellement vers le divertissement : il y sera question de musique, de sport, de cinéma. Pour le reste, si ce n’est une différence de code couleur (vert et noir pour Greenroom, blanc et gris pour Clubhouse), l’interface est très similaire. Et comme sur les Live Audio Rooms de Facebook, l’interface au sein d’une salle de discussion est toujours la même : chaque participant est représenté par sa photo de profil, les hosts et ceux et celles qui ont la parole apparaissent en priorité, et un bouton permet de demander à prendre la parole.

Même principe, d’ailleurs, que sur les Spaces de Twitter, première occurrence d’un service similaire à Clubhouse, testé dès décembre 2020, et déployé entre avril et mai. De Clubhouse, les Spaces reprennent l’allure globale, cette discussion audio où chaque participant ou participante n’est qu’une petite icône. Son côté sélect, elle le laisse à part, car il suffit d’être membre de Twitter pour intervenir. Seule contrainte : pour lancer un Space, il faut avoir au moins 600 abonnés sur Twitter. Pour le reste, Twitter promeut aussi un « billet d’entrée » qui peut être payant, pour des discussions, un peu à la manière de conférences, à l’entrée non gratuite.

Et ce n’est pas tout : Instagram, Telegram, LinkedIn et d’autres encore développent des fonctions similaires. Elles seront autant de concurrentes de « l’original » Clubhouse, dont le nombre de téléchargements dépendra peut-être de la qualité de ses copies.