Les professionnels de santé s'inquiètent du nombre de chirurgies du frein de langue chez les enfants qui augmente anormalement en France comme dans le reste du monde alors qu'aucune étude n'atteste de leur pertinence. Une épidémie répandue par internet.

Sur les forums internet, des internautes conseillent de couper le frein de langue en cas de douleurs à l'allaitement © / Vanessa Meyer

Un acte complètement inutile ? Face à ses douleurs d'allaitement, et même si son bébé prend correctement du poids, Caroline cherchait des solutions auprès des puéricultrices et de son pédiatre mais restait sans réponse. C'est sur des forums Facebook qu'elle trouve une réponse. Des internautes proposent des diagnostics à partir des photos des nourrissons. Même si elle n'aboutit pas à cette extrémité, elle finit par se convaincre que son bébé a un frein de langue trop court, qui empêcherait un bon allaitement.

Le frein de langue est un petit bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Il arrive qu'il soit trop court ou trop épais et cela peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. Mais, selon une étude de la pédiatre Gisèle Gremmo-Féger, seuls 4 à 10 % des enfants seraient concernés. Par ailleurs, les médecins ne s'accordent pas sur la définition d'un frein court.

Frénotomie linguale

C'est sur ces forums Facebook que Caroline va trouver le nom d'une conseillère en lactation diplômée spécialiste des freins de langue qui va la conforter dans cette idée. Caroline va aussi voir une ostéopathe, qui travaille en réseau avec la conseillère puis, au bout de trois séances inopérantes sur son bébé, les deux professionnelles la réorientent vers un ORL.

Celui-ci ouvre la bouche de la petite fille qui a un mois et demi à l'époque, et confirme : c'est bien un problème de frein de langue et il peut le sectionner au laser lors du rendez-vous. Caroline et son mari acceptent et le temps de compter jusqu'à cinq, la "frénotomie linguale" est effectuée. Si le bébé a hurlé et pleuré, culpabilisant énormément ses parents, elle ne semble pas traumatisé mais pour autant, les difficultés d'allaitement de Caroline ne disparaissent pas. Il faudra attendre deux mois de plus pour que l'allaitement se mette en place correctement. Un temps finalement... assez normal.

L'intervention n'a, semble-t-il, servi à rien

Des histoires comme celle de Caroline, il y en a de plus en plus. L'épidémie de frénotomie est particulièrement forte dans le monde anglo-saxon : en Australie, +420% en une dizaine d'années, même tendance aux Etats-Unis où les diagnostics de frein de langue restrictifs ont été multipliés par quatre entre 2003 et 2012 et les actes chirurgicaux par cinq. En France, il n'y a pas de chiffres mais les professionnels constatent une augmentation exponentielle de leur nombre et plusieurs sociétés savantes s'en sont alarmées. La dernière en date étant l'Académie nationale de médecine qui s'associe à toutes les organisations professionnelles qui l'ont précédée.

Les médecins s'en alarment car aucune étude ne prouve à ce jour la pertinence de la frénotomie linguale pour améliorer l'allaitement. En revanche, "c'est un acte de chirurgie assez simple normalement mais quand une complication survient, elle peut être extrêmement grave et extrêmement dangereuse. Il y a d'abord le risque de l'anesthésie qui n'est jamais anodin, qu'elle soit locale ou générale ; ensuite, à proximité du frein de langue, il y a les deux petits canaux sous-maxillaires des glandes salivaires, les canaux de Warthon ; il y a aussi des artères et des veines en pagaille ; et vous avez le muscle lingual qui se défend très très mal contre l'hémorragie", prévient le professeur André Chays, médecin ORL.

Mettre un coup de frein à la frénotomie

L'académie recommande de ne recourir à la frénotomie que lorsque toutes les autres solutions ont été essayées et espère que des études rigoureuses soient enfin menées. Deux ans après l'opération de sa fille, Caroline culpabilise toujours : "Je regrette de m'être fait embobiner par internet, j'étais en post-partum d'un premier bébé, je n'ai pas eu les réponses avec le circuit de soin normal et je me suis fait embarquée par des gens qui finalement fonctionnent en réseau. On se demande s'ils ne font pas ça pour l'argent parce que ça nous a quand même coûté très cher. C'est plus un business que du soin."

Aujourd'hui, elle accepte de témoigner car elle continue à voir sur les forums de nombreuses mamans dans sa situation se faire conseiller la frénotomie. "Moi, encore, j'avais de grosses douleurs à l'allaitement. Mais maintenant, on le conseille à tout le monde même s'il n'y a ni problème pour la mère ni pour la prise de poids du bébé." Elle intervient donc régulièrement sur les forums pour raconter son expérience. "Quand je vois ma fille sourire, je vois toujours ce losange de la brulure faite par le laser et ça me rappelle que je lui ai fait mal, alors que je voulais la protéger."