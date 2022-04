Dimanche prochain, le 24 avril à 19h, Arte proposera une expérience inédite de télévision, tournée en direct et diffusée au même moment à la télévision et dans plusieurs cinémas. La fin du film sera orientée par le résultat de l'élection présidentielle.

Arte n'en est pas à son coup d'essai dans les tentatives de programmes innovants © AFP / Daniel Kalker / DPA / dpa Picture-Alliance

Ce sera, promet l’un des coproducteurs, "une façon plus poétique de suivre l’élection présidentielle". Dimanche 24 avril, de 19h à 20h05, les téléspectateurs et téléspectatrices branchés sur Arte, mais aussi sur YouTube, Facebook et dans une trentaine de cinémas en France, pourront regarder une fiction nommée "Jour de gloire", tournée dans le Lot-et-Garonne.

Un film "écrit à 85%" avec une part d’incertitude

La particularité de cette fiction, c’est qu’elle sera à la fois tournée et diffusée en direct. Le programme suit deux frères (Félix Moati et Julien Campani) aux idées politiques opposées qui se retrouvent après la mort de leur mère. Le scénario est tel que les comédiens découvriront à 20h, sur un poste de télévision, les résultats de l’élection présidentielle en direct.

Le film, qui est essentiellement un plan-séquence tourné à une seule caméra, est "écrit à 85% après le premier tour de l’élection" le 10 avril et implique un timing millimétré pour que la révélation du gagnant ou de la gagnante de l’élection présidentielle arrive au bon moment du scénario, à 20 heures précises. Tout sera en direct, y compris les séquences de flash-back et la création musicale, assurée par Flavien Berger.

Des expériences de fiction en direct ou interactives

Ce n’est pas la première fois que la télévision propose des fictions en direct… c’est même un retour aux sources de l'histoire de la télé, à l'époque où enregistrer des programmes était compliqué et où la quasi-totalité des programmes télévisés étaient e direct... y compris les fictions (on parlait à l'époque de "dramatiques"). Encore récemment, en 2006, le docu-fiction "Bye Bye Belgium" dans lequel la RTBF, la télé belge, imaginait la scission de la Flandre, était en grande partie réalisé en direct sous la forme d’une fausse édition spéciale.

En revanche, insérer en direct un élément d'actualité dont l’issue est imprévisible, dans le scénario est une première. En 2014, Arte avait déjà expérimenté une tentative de fiction dont l’issue n’était pas déterminée au début de la diffusion : dans Intime conviction, le téléspectateur suivait un procès aux assises, et devait se prononcer via un site Internet sur le verdict, influençant ainsi le dernier épisode. Mais suite à une plainte du docteur Jean-Louis Muller, qui avait reconnu dans le scénario l'affaire dans laquelle il avait été lui-même impliqué, la justice a interdit à Arte de diffuser la fin de la série.