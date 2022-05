En plus des voix déjà existantes, les utilisateurs de l'application GPS Waze peuvent désormais choisir d'être guidés par une voix à l'accent ch'ti, toulousain ou provençal. Une façon de mettre en avant la diversité du territoire, explique l'entreprise.

Waze vient d'intégrer trois nouveaux accents régionaux à son application. © Maxppp / Vincent Voegtlin

C'est une nouveauté qui ravit les Marseillais, les Toulousains et les Ch'ti. L'application GPS Waze aux 17 millions d'utilisateurs vient d'ajouter, ce mardi 31 mai, trois nouvelles voix régionales pour un guidage plus local. Il y a "Antonin" pour l'accent toulousain "Mireille" pour l'accent provençal et "Biloute" pour l'accent ch'ti. Ces trois nouvelles options sont disponible dans l'onglet "voix" des paramètres de l'application. De votre départ jusqu'à votre arrivée, toutes les indications de guidage peuvent désormais être prononcées avec l'accent sélectionné.

Les internautes ont voté

Pour ces trois propositions, les comédiens ont enregistré les instructions de guidage en intégrant des expressions locales comme "en carrette tertous" pour l'option ch'ti, "tu as les chocolatines" pour l'option toulousaine, ou "on y est bonne mère" pour l'option provençale. "On a vocation à être une application qui reflète la diversité du territoire français. Ces trois nouvelles voix apportent même une touche d'originalité, puisque c'est vrai qu'on a très souvent un seul et même accent qui revient en France", explique le directeur général de Waze en France, Jérôme Marty.

Pour choisir quels accents régionaux ajouter à l'application, Waze a fait voter les internautes sur Twitter et Facebook. Ce sont donc eux qui ont voté en majorité pour l'accent toulousain, provençal et ch'ti. Si aucune nouvelle voix n'est annoncée pour le moment, "la grande idée serait de pouvoir retrouver l'ensemble des accents français sur l'application", dit quand même Jérôme Marty.