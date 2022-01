C'est l'une des dernières usines encore implantées au cœur de Paris. Chaque année, cette fabrique du 10e arrondissement fait sortir trois millions et demi d'agendas de ses chaînes de production.

L'usine est située au bord du canal Saint-Martin, à Paris © Capture Google Street View

Le groupe familial qui compte les marques Exacompta et Quo vadis est leader en France. Son papier est produit à Clairefontaine dans les Vosges, imprimé à Pantin puis l'agenda est confectionné Quai de Jemmapes dans le 10ème arrondissement de Paris. C’est une imposante bâtisse de type Eiffel, en briques rouges. Construit en 1895 pour abriter une usine d’électricité qui fonctionnait avec l’eau du Canal Saint Martin, le bâtiment a très vite été racheté par l’entreprise familiale Exacompta, et les premiers agendas ont été fabriqués là après la seconde guerre mondiale.

Érosion lente mais puissante

Aujourd’hui, sur 8000 mètres carrés répartis sur 5 étages, une centaine de salariés se relaient de 7 heures à 19 heures pour produire trois millions et demi d’agendas par an. Le papier vient de Clairefontaine dans les Vosges, d’où le nom d’une des marques du groupe, les agendas sont imprimés en région parisienne à Pantin et sont ensuite pliés, collés et couverts dans le 10ème arrondissement.

Dans ces locaux un peu vétustes, les agendas 2022/2023 sont déjà en préparation : des tonnes de papier attendent sur des palettes. Chaque année pourtant, le nombre d'agendas vendus diminue. Dimitri Povlika est depuis 17 ans le directeur de la production : "Nous sommes vigilants. L’érosion est suffisamment lente pour ne pas être trop inquiétante mais c’est un courant suffisamment puissant pour devoir être analysé et anticipé".

"Carnet millésimé" et répertoires de mots de passe

A la tête du département commercial des agendas Excompta, Florence Breton Rémia évoque de son côté la nécessaire adaptation : "On est passé d’un objet d’organisation pure avec une couverture noire austère à un objet plus joli, plus affectif qui vient en complément d’un téléphone portable ou d’un ordinateur. On prend plaisir à écrire tous les bons moments passés, quelle pièce de théâtre on a vu, dans quel restaurant on est allé, quels amis on a vu. Les pages de Notes et de To do list se sont également multipliées. C’est un support d’écriture, d’émotion . C’est un carnet millésimé !"

Les formats, les couvertures, les couleurs se sont énormément diversifiés. L’année est partagée en deux temps : de juillet à fin septembre pour les agendas scolaires et de novembre à début janvier pour les agendas adultes. Avec la crise du Covid , les entreprises ont diminué leurs dépenses et offrent désormais beaucoup moins d’agendas siglés à leurs salariés. Alors pour s'adapter davantage encore aux nouveaux usages, le groupe propose désormais des répertoires de mots de passe et d’identifiants.