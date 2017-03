La SNCF interrompt la circulation des trains en gares de Lyon et Bercy, samedi 18 et dimanche 19 mars, pour une opération de modernisation de ses aiguillages.

Un quai de la gare de Lyon à Paris © Radio France / Olivier Bénis

Le trafic est suspendu dans les gares de Lyon et Bercy, samedi 18 et dimanche 19 mars, en raison de la mise en service d'une tour de contrôle ferroviaire. Une opération d'envergure qui mobilise 400 techniciens et nécessite 48 heures de travaux. Les travaux débutent à partir de vendredi minuit et durent jusqu'à dimanche minuit.

Les aiguillages de la SNCF passent au numérique

Fini les leviers à bascule et les boutons manuels presque centenaires, la SNCF ferme définitivement les deux postes d'aiguillage des années 1930 de la Gare de Lyon. Dès lundi, un ordinateur actionnera automatiquement les aiguillages de la gare de Lyon depuis la toute nouvelle tour de contrôle située à Vigneux-sur-Seine, en Essonne. L'installation d’un poste d’aiguillage informatisé permettra de mieux gérer les retards ou les pannes de train, les travaux sur les voies, la communication entre les agents.

Une grande salle d'exploitation avec des dizaines d'écrans

La nouvelle tour verra passer un peu moins de 1 000 trains par jour dont 20% de TGV. Les nouvelles tâches des 60 agents de circulation seront simplifiées, il s'agit notamment de superviser l'ensemble de la circulation en temps réel. La SNCF a investi 200 millions d'euros pour cette opération, soit moins de 5% du budget total du plan de modernisation des systèmes d'aiguillages de la SNCF. Ce plan a été lancé il y a quatre ans et s'étend sur vingt ans. D'ici à 2032, l'ensemble des embranchements seront gérés à partir de seize tours de contrôle un peu partout en France.

Ce week-end, les voyageurs arriveront dans d'autres gares

Marseille et la Côte d'Azur seront desservis par les gares de l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et Marne-la-Vallée

Lyon sera desservi par Marne-la-Vallée

La Suisse desservie par la Gare de l'Est

Grenoble et les Alpes desservis par Versailles-Chantiers via Massy-Palaiseau

Les TGV Languedoc desservis par Montparnasse

Les Intercités et TER Bourgogne depuis Paris Austerlitz

Les circulations du RER D et de la ligne R du Transilien seront également modifiées. La SNCF conseille aux voyageurs du RER D et de la ligne R Transilien de reporter leurs déplacements. Il ne circulera pas entre Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun. Ni les métros ni le RER A ne sont concernés par les travaux.

