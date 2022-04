Dimanche soir, Arte.tv propose la fiction "Jour de Gloire", tournée et diffusée en direct, en un plan-séquence, qui sera donc influencé par l'actualité. Ce n'est pas la première fois que la télévision se lance dans des expérimentations, dont certaines ont marqué les esprits.

La télé a fait l'objet de très nombreuses expérimentations depuis les années 60 © AFP / Philippe Ughetto / AltoPress

Ce dimanche, Arte va tenter une expérience de télévision inédite : la production d'une fiction d'un peu plus d'une heure, tournée et diffusée en direct en un plan-séquence, en lien avec l'actualité. "Jour de Gloire" s'achèvera à 20h par la révélation des résultats de l'élection présidentielle.

Mais cette fiction en direct, qui sera diffusée sur le site d'Arte et dans plusieurs cinémas français, n'est pas la première - et probablement pas la dernière - fois que l'objet télévisuel donne envie aux producteurs, réalisateurs et hommes et femmes de médias de mener des tentatives, des expériences inédites, des choix éditoriaux osés ou des paris techniques innovants. Nous en avons rassemblé quelques exemples.

1963 : Les raisins verts, la télévision comme outil d'expérimentation visuelle

En 1963, alors que les techniques télévisuelles sont encore rudimentaires, le réalisateur Jean-Christophe Averty et la productrice Michèle Arnaud lancent "Les Raisins Verts", une émission qui se démarque des autres par son utilisation intensive de trucages et d'incrustations, et par l'absence de présentateur donc de véritable narration linéaire. L'humour noir et absurde y est omniprésent. Une séquence, récurrente, montrant un poupoin passant au hachoir à viande, fit notamment scandale à l'époque.

1982 : le Teletac, un joujou pour l'écran de télé

Les plus anciens férus de télévision se souviendront peut-être de cette drôle d'innovation : une série d'animation jouant avec l'écran de télévision. Concrètement, il fallait acheter en kiosque une planche de formes géométriques plastifiées, le "Télétac", à plaquer contre l'écran de télévision, l'électricité statique se chargeant de le tenir accroché à l’écran. Et ce n’était pas qu’une astuce technique : les formes géométriques sont pleinement intégrées à la série Télétactica, où régulièrement, un personnage demande aux enfants de coller une forme à l’écran, celle-ci devenant un objet utilisé dans le dessin animé.

1996 : TF1 promet la télé en 3D

En 1996, puis en 1999, TF1 a tenté l’expérimentation de la 3D. La chaîne proposait alors une partie de ses programmes en 3D stéréoscopique, qu’il fallait regarder grâce à des lunettes cartonnées a récupérer dans les magazines télé. L’expérience n’a pas duré bien longtemps - et par la suite, les évolutions techniques ont permis de proposer des canaux 3D destinés aux télévisions 3D.

2004 : "Le Train", la fiction au jour le jour

Ce n’était pas encore la fiction en direct, mais on n’en était pas loin. La série "Le Train", diffusée pendant la saison 2004-2005 sur Canal +, était un petit exploit à la fois technique et d’écriture. La série suivait, chaque jour, sept personnages qui se retrouvaient dans un TER entre le travail et la maison. Et ils réagissent… à l’actualité du jour. Pour réussir à écrire et tourner un épisode dans la journée, les auteurs se retrouvaient le matin à 6h, le texte était transmis aux acteurs pour un tournage (en studio) à la mi-journée, puis les 8mn quotidiennes étaient montées dans la foulée et envoyées à la chaîne.

2006 : Bye-Bye Belgium, quand la RTBF est dépassée par son canular

Imaginez : vous regardez tranquillement votre feuilleton du soir, quand une édition spéciale vous annonce une nouvelle historique qui change la face du monde. C’est ce qu’ont vécu les Belges wallons le 13 décembre lorsque les programmes de la RTBF ont été interrompus pour annoncer la scission de la Flandre. Seulement, "Bye Bye Belgium" est une fiction, qui imagine ce que pourraient être les conséquences immédiates d’une telle scission. Mais les indices du fait que le programme est faux sont disséminés au compte-gouttes, et il faut attendre près d’une demi-heure dans ce programme en direct pour qu’une mention "Ceci est une fiction" soit affichée en permanence à l’écran. Il a fallu deux ans au documentariste Philippe Dutilleul pour préparer cette émission spéciale, qui a suscité de très vives réactions - la plupart négatives - dans la sphère médiatique et politique belge.

2009 : "Le Jeu de la Mort", quand France 2 transforme un jeu TV en étude sociologique

L’expérience de Milgram, exécutée après la Seconde guerre mondiale, avait montré comment, par le biais d’une expérimentation scientifique en trompe-l’oeil, une autorité considérée comme légitime pouvait obtenir un degré d’obéissance accru de la part d’un sujet, même lorsque les ordres dépassaient les valeurs du sujet. En 2009, une équipe de chercheurs se donne l’objectif de reproduire l’expérience non plus avec une autorité scientifique, mais avec une toute autre autorité : celle de la télévision. Le documentaire de Christophe Nick "Le Jeu de la Mort" diffusé en 2010 par France 2, montre la mise en place d’une fausse émission de télévision présentée par Tania Young, "La Zone Xtrême". Tout y est faux, sauf les candidats, qui ignorent être les sujets d’une expérience. De cette émission qui a suscité de vives polémiques, ressortent des résultats qui ont dépassé ceux de l’expérience originelle de 1963, avec un taux d’obéissance bien supérieur.

2014 : "Tokyo Reverse", la télé au ralenti (et à l'envers) sur France 4

L’expérience était inspirée d’un phénomène très populaire dans la télévision nordique, en particulière en Norvège : la Slow TV, des programmes très longs, souvent de plusieurs heures, sans aucune narration, offrant simplement une expérience contemplative aux téléspectateurs. En 2014, France 4, la chaîne du service public qui portait à l’époque un objectif de création audiovisuelle et d’expérimentation, propose le premier programme du genre en France : pendant 9h10, les téléspectateurs de la chaîne ont pu suivre Ludovic Zulli, filmé par Simon Bouisson, se déplacer dans Tokyo avec une drôle de démarche : la séquence avait été tournée à reculons et diffusée à l’envers. Le tout sur une bande son jouée en direct par un pianiste improvisateur. Malheureusement, le rendez-vous n’a rassemblée que 29 000 spectateurs en moyenne.

2014 (aussi) : "Intime conviction", quand les téléspectateurs doivent décider la fin du film

Avant l'expérience de "Jour de Gloire", Arte avait déjà tenté de jouer avec la temporalité des fictions. Dans "Intime conviction", qui suivait un procès, il n’y avait pas de verdict. C’était aux téléspectateurs de poursuivre la délibération, en se rendant sur un site web où de très nombreux éléments vidéo supplémentaires permettaient aux jurés-téléspectateurs de se faire leur idée et de voter. Mais la série n’a jamais diffusé son dernier épisode, la justice ayant donné raison au docteur Jean-Louis Muller, qui reprochait au téléfilm de reprendre de nombreux éléments de l’affaire dont il avait été le principal suspect.