Plus de 500.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 ces dernières 24 heures en France selon les données publiées par Santé Publique France. Un record. Seul le Danemark fait plus, quand le chiffre est rapporté à la population.

La courbe est vertigineuse. Avec en moyenne chaque jour 366.000 cas de Covid-19 sur les sept derniers jours, la France est loin devant tous ses voisins européens. À titre de comparaison, en moyenne 170.000 nouveaux malades du Covid-19 ont été recensés quotidiennement en Italie, 125.000 en Espagne, 123.000 en Allemagne.

Le site Our World in Data, de l’université d’Oxford permet de se rendre compte de l’ampleur de cette cinquième vague. Un seul pays est devant la France depuis le 18 janvier, quand on rapporte à la population : le Danemark. Il compte 7.100 cas par jour et par million d’habitants, contre 5.400 pour la France. Le Portugal arrive juste derrière (5.000 cas quotidien par million d’habitants), puis la Belgique et l’Italie. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont loin, avec 1.400 cas par jour et par million d’habitants.

La prédominance d’Omicron et le nombre de tests

En France, le très contagieux variant Omicron représente plus de 95% des contaminations, ce qui provoque une hausse fulgurante du nombre de cas. Mais plus de malades, veut-il dire aussi plus de tests et donc de cas positifs détectés ? "Il n’y a aucun pays, quasiment, qui teste autant que nous" assurait début janvier sur France Inter le ministre de la santé Olivier Véran. Sur le site Our world in data, les données quotidiennes du nombre de tests effectués sont partielles. Mais on constate que la France est derrière l’Autriche, le Portugal et le Royaume-Uni, qui pourtant compte moins de malades.

"Le chiffre de nouvelles contaminations n'a plus tout à fait la même valeur qu'avec les variants précédents" estime Jean-François Delfraissy sur Franceinfo mardi. "Je vois atterrir les choses plutôt vers la mi-mars, avec une baisse progressive très lente des hospitalisations et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser, avec une hétérogénéité selon les régions" poursuit le président du conseil scientifique.

Le retour à l’école, un moteur pour le virus

Le virus circule à grande vitesse avec les enfants, et le retour à l'école après les vacances de Noël peut-être l'une des raisons de l'augmentation du nombre de cas. Dans un avis publié le 19 janvier, le Conseil scientifique écrit : "La cinquième vague, liée au variant Omicron, demeure à un niveau très élevé au niveau national, avec un regain épidémique possiblement lié à la reprise de la vie scolaire".

Il précise aussi que c’est un "niveau de contamination massif jamais atteint jusqu’ici". "Il semble que cette remontée s’explique par un regain de l’épidémie chez les moins de 15 ans et chez les 30-44 ans, suggérant un effet important de la rentrée des classes : le virus circule de façon intense chez les plus jeunes et se propage ensuite aux parents."

Le sous-variant BA.2 interroge

Plusieurs scientifiques se demandent si le petit cousin d’Omicron, appelé BA.2, ne serait pas une autre hypothèse pour expliquer l'augmentation des cas. Son niveau de gravité reste inconnu. Ce sous-variant est majoritaire au Danemark, mais encore peu détecté en France. "Ce qui nous a surpris, c'est la rapidité avec laquelle ce sous-variant, qui a beaucoup circulé en Asie, s'est installé au Danemark", déclarait la semaine dernière à l'AFP l'épidémiologiste Antoine Flahault.

"Le pays attendait un pic des contaminations à la mi-janvier; il ne s'est pas produit et peut-être est-ce dû à ce sous-variant, qui semble très transmissible mais pas plus virulent". À La Dépêche du Midi, l’épidémiologiste et directeur de l’Institut de Santé globale à l’université de Genève ajoute : "Ce nouveau variant pourrait être à l'origine de l'augmentation très récente des contaminations que l'on est en train d'observer."

En France, les restrictions sanitaires seront levées à partir du 2 février. Il n’y aura plus de jauge dans les lieux sportifs et culturels et le télétravail ne sera plus obligatoire. Une autre série de mesures prendra fin le 16 février, la consommation dans les stades et les cinémas sera de nouveau autorisée.