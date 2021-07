Embarquez cette semaine sur les bateaux de la Brigade Fluviale de Paris, qui veille à la sécurité de la Seine et ses canaux. Ses missions sont peu connues et pourtant essentielles, entre sauvetages, recherches pour la police criminelle et évacuation des quais lors des crues.

La brigade fluviale de Paris © Radio France / Ariane Griessel

Épisode 1 : Des bureaux qui tanguent

3 min épisode 1 : être policier sans être trop confronté à la violence Par Ariane Griessel

Quai Saint-Bernard, dans le Ve arrondissement de Paris, on découvre les locaux d'une police un peu particulière : la Brigade fluviale de la Préfecture de police de Paris. Cette unité spéciale, créée lors de l'exposition universelle de Paris de 1900, est installée dans des préfabriqués, sur l'eau: "si un bateau passe trop vite, on tangue!" raconte la commandante Sophie Malherbe, cheffe de service.

Un des volets méconnu des activités de la brigade, c'est le travail avec la brigade criminelle : "ils nous sollicitent pour trouver l'arme d'un crime. On est amené aussi à faire des constatations lorsqu'il y a des découvertes de cadavre." Mais en été, la brigade est surtout préoccupée par les baignades, interdites car très dangereuses: "malheureusement chaque année on a des jeunes qui décèdent, parce qu'ils se font piéger par les fonds".

Les policiers de la brigade sont chargés de faire respecter la réglementation fluviale, de contrôler les bateaux, qu'ils soient en navigation ou au port. En marge des manifestations, c'est aussi à eux de veiller à ce que personne ne tombe à l'eau!

Pour la cheffe de service, travailler dans la brigade fluviale est un luxe, et les rapports avec la population sont très différents: "les gens nous disent bonjour, ils nous sourient!". Pour Sophie Malherbe, c'est un peu comme "travailler dans un cocon", mais il ne faut pas oublier le danger, "toujours présent".

Épisode 2 : Des bateaux voués au secours

Les interventions de la brigade fluviale nécessitent un soin particulier apporté aux bateaux. Disposant de treize embarcations, dont un gros remorqueur, pour sortir les véhicules tombés dans le fleuve, la police des eaux dispose d'un atelier mécanique, qui répare et surveille tout l'équipement.

Rencontre aujourd'hui avec Stéphane, qui en est le chef. Au milieu des combinaisons en train de détremper, cet ancien membre de la brigade nautique explique que ce qui provoque le plus souvent les problèmes sur les bateaux c'est "l'utilisation, vouée au secours, avec des départs rapide. Le moteur n'a pas le temps de chauffer."

C'est ensuite depuis la proue d'un des bateaux de la brigade fluviale, que Sophie Malherbes rappelle qu'en période de crue, l'unité fait beaucoup de maraudes. Beaucoup de sans domiciles fixes, avec chiens et chats, s'installent en effet sous les ponts de la Seine, et pour leur sécurité, il faut les en déloger, lorsque les eaux du fleuve montent. Comme le souligne la commandante, "l'approche est parfois compliquée, car des sans domiciles fixes sont parfois très bien installés". La brigade travaille ainsi avec la Brigade d'assistance aux personnes sans abris, pour permettre leur prise en charge.