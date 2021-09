Mercredi, le constructeur français a présenté son nouveau concept de mobilité urbaine, imaginé avec les groupes JCDecaux et Accor. Pensé comme un jeu de construction, il est basé sur un châssis autonome sur lequel viennent se fixer des capsules aux usages divers et variés.

L'un des modèles conçus par Citroën et Accor en démonstration © Radio France / JB

Quand il s’agit d’imaginer la mobilité du futur, chacun y va de sa propre interprétation : il y a les grandes voitures autonomes et individuelles, imaginées par les grands fabricants et les géants de la tech, il y a les petites navettes urbaines - dont certaines sont déjà en circulation - et puis, il y a des Ovnis, comme celui présenté ce mercredi par le constructeur français Citroën.

Le projet "Urban collective" repose en réalité sur une idée plutôt simple mais astucieuse : "décorréler la technologie qui permet au système de se déplacer de l’expérience", explique Anne Laliron, vice-présidente de Citroën en charge des produits futurs. En d’autres termes, séparer la partie "véhicule" de la partie "habitable". "Concrètement, on a des skates autonomes, électriques, capables de tourner 24h/24 et 7j/7, capables de transporter des pods, dans la journée et dans la nuit, pour des missions très différentes", détaille-t-elle.

Le concept s’accompagne de son petit glossaire : le "skate", c’est donc un châssis autonome, électrique et bardé de capteurs, une grande planche dotée de quatre roues en forme de sphères, qui permettent donc à l’appareil de se mouvoir dans tous les sens. Et ce "skate" est capable de se glisser sous des "pods", des capsules dédiées à des usages très différents, pour ensuite les transporter.

Des capsules conçues pour différents usages

"L’idée c’est de pouvoir profiter du moment, redonner du temps aux personnes qui se déplacent : au lieu de souffrir du temps passé dans un objet de mobilité, on en profite", décrit Anne Laliron. Pour illustrer son concept, Citroën a tissé des partenariats avec deux premiers groupes, dont les hôtels Accor, qui ont imaginé deux "pods" : le premier, floqué du nom des hôtels Sofitel, est un mini-salon roulant doté d'une grande baie vitrée et... d'un emplacement pour une bouteille de champagne. Et le second, nommé Pullman Power Fitness est semblable à une grande gélule qui héberge en son sein... un rameur, pour faire du sport tout en allant d'un point A à un point B.

Les trois concepts imaginés par Accor et JCDecaux, surmontant le "skate" de Citroën / Citroën

JCDecaux a conçu de son côté un équipement inspiré des codes du mobilier urbain, "un objet de mobilité partagé et accessible, dans lequel on peut monter à cinq ou six", explique Isabelle Mari, directrice des projets stratégiques chez JCDecaux. L’habitacle est doté d’écrans qui affichent "des informations utiles sur les bâtiments et les services devant lesquels on passe, et des opportunités pour découvrir autrement la ville". "On est sur une proposition entre le transport en commun et le transport individuel : on demande au véhicule de venir à l'emplacement où l'on se trouve pour embarquer", ajoute-t-elle.

Un concept open-source et déclinable…

Au-delà de ces trois premières capsules qui ont pris vie, le concept voulu par Citroën est celui d’une série déclinable à volonté. Ainsi, les spécifications techniques du "skate" du constructeur sont open-source, ce qui permet à n’importe quelle entreprise de développer ses propres "pods" répondant à d’autres usages. Car pour être rentable, le projet doit pouvoir tourner en permanence avec des dizaines et des dizaines de "pods" : "On estime qu’il faut que ce soient vraiment des moyens partagés, que les ressources soient utilisées de façon raisonnable et surtout partagées", assure Anne Laliron.

Le "pod" conçu par JCDecaux © Radio France / JB

"Quand on a présenté pour la première fois le projet à nos designers, ils sont revenus avec 60 concepts en deux jours. Il y a tellement de choses qu’on peut faire", s'enthousiasme le designer Pierre Leclercq, à la tête du design chez Citroën. "Des dizaines de services peuvent venir au bas de votre porte, on peut imaginer des pods en réalité augmentée, beaucoup de choses", dit-il.

…mais encore à l’état de concept

Au final, ces concepts ressemblent à tout sauf à une voiture. Et à aucun moment le terme de voiture n’est utilisé : "À partir du moment où on utilise la technologie autonome et qu’on en fait des robots, il était très clair pour nous que ça ne devait pas ressembler à une voiture. Il n’y a aucune raison. Nous avons conçu ces "pods" avec des logiciels d’architecture et pas avec les programmes que nous utilisons habituellement dans le design automobile", développe Pierre Leclercq.

À quand ces "pods", perchés sur leurs "skates", dans les rues de nos villes ? Pour l’heure, on n’en sait rien : ce que veut porter Citroën, c’est "une vision : on amène une question sur la table avec nos partenaires, on propose une solution, mais clairement, tout est à écrire, et il faudra que ce soit fait en accord avec les collectivités locales", selon Anne Laliron. Les zones urbaines et denses sont les premières visées par ce concept "pour que beaucoup de missions soient accomplies par les skates".