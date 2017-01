Obligatoire à Paris à partir du 16 janvier, la vignette doit être apposée sur le pare-brise ou la moto, à Grenoble et aussi dans plusieurs autres villes en cas de pic de pollution.

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris à partir du 16 janvier © Maxppp / Jean-François Frey

1. 958 000 vignettes anti-pollution ont déjà été commandées, et pour cause : les pics de pollutions du mois de décembre ont donné un ocup de fouet aux commandes. Ces vignettes sont multi-usages : le Crit'air va servir de permis de rouler à Paris ou Grenoble toute l'année. A Paris, parce que la ville devient une ZCR, Zone à Circulation Restreinte, et à Grenoble qui est une Zone environnementale depuis le 1er novembre 2016.

Mais la vignette aura aussi un rôle durant les pics de pollution. Fini le système des plaques paires ou impaires : les voitures avec un macaron d'une certaine couleur pourront rouler. Ségolène Royal veut rendre obligatoire ces vignettes dans une trentaine de sites en France, là où les pics de pollution sont fréquents. Le département du Rhône et la région Île-de-France ont déjà pris des arrêtés en ce sens.

A Paris, la vignette antipollution devient obligatoire à partir du 16 janvier

Le Crit'air ou certificat de qualité de l'air est un autocollant rond de 6 couleurs différentes, du vert au gris, du véhicule le moins polluant au plus polluant, en fonction de l’âge de la voiture, de sa motorisation et de son niveau d'émission. La vignette coûte 4,18 euros (frais d'expédition compris) et se commande sur internet sur le site certificat-air. L'imprimerie nationale émet ensuite ce document présenté comme infalsifiable. Il est doté d'un code QR. L'idée est qu'à terme, les policiers puissent flasher ce code lors des contrôles. Les premières semaines, il y aura une certaine tolérance, mais ensuite, rouler sans vignette à Paris peut vous coûter 68 euros d'amende.

A Paris, Crit'air permettra d'interdire les véhicules les plus polluants qui n'ont même pas le droit à une vignette : les voitures de plus de 20 ans et les deux roues d'avant 1999. Ils ne pourront pas circuler en semaine de 8h00 à 20h00, dans Paris intra-muros (hors bois et périphérique).

Le macaron Crit'air va aussi servir en cas de pic de pollution. La mairie autorisera seulement les voitures avec un macaron d'une certaine couleur. Ce système remplacera la circulation alternée entre plaques paires et impaires.