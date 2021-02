Frappée par la crise sanitaire, la jeunesse se retrouve dans une situation de grande précarité et de détresse psychologique. France Inter se mobilise et leur donne la parole pour qu’ils témoignent de leurs difficultés et de leur isolement mais aussi des initiatives solidaires nées un peu partout en France.

#RadioFranceAvecLaJeunesse © Radio France /

Jeudi 11 février, France Inter propose une journée spéciale en partenariat avec Konbini : #avoir20ansen21

Dans le prolongement de cette journée, France Inter installe sur sa grille deux nouveaux rendez-vous d’antenne : « Solidarité jeune » chaque jour dans Carnets de campagne de Philippe Bertrand et chaque mercredi dans Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi.

Le programme de la journée, jeudi 11 février : Avoir 20 ans en 21

■ Le 7/9 / Nicolas Demorand et Carine Bécard

7h15 > Le zoom : Le défi de l’entrée des jeunes sur le marché de l’emploi. Reportage d’ Hélène Fily

7h50 > Les invités de Carine Bécard avec deux jeunes artistes interprètes nominés aux Victoires de la Musique

■ 10h / Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Ensemble contre la pauvreté : des jeunes au temps du covid

Avec Pierre-Henri Tavoillot, philosophe français, maître de conférences en philosophie à l'université Paris Sorbonne-Paris IV, président du Collège de philosophie et des témoignages de blogueurs et de youtubers, facilitateurs de solutions et de conseils.

► Chaque mercredi, à compter du 17 février, Ali Rebeihi consacrera son émission à la situation de la jeunesse par temps de covid avec leurs témoignages mais aussi la présence d’experts et proposera dans son prolongement et hors antenne un Facebook live de 30 minutes pour permettre aux auditeurs de continuer à dialoguer avec les invités.

■ 12h30 / Carnets de campagne / Philippe Bertrand

Avec Le collectif de Solidarité étudiante à Lyon qui regroupe des professeurs et des étudiants autour de la question alimentaire.

► « Solidarité jeune ». Chaque jour, en début d’émission, Philippe Bertrand proposera un rendez-vous pratique pour mettre en avant des actions ponctuelles ou des solutions plus durables comme la création d’un service, d’un réseau d’entraide, de conseils et d’actions concrètes pour permettre aux jeunes de rêver encore à leur avenir.

► Les sites de France Inter et de France Bleu proposeront en ligne une carte de France recensant ces initiatives de solidarité.

■ Le 13h/14h / Bruno Duvic

En direct de l'Université Picardie-Jules Verne à Amiens avec des étudiants en présentiel

Comment rompre l'isolement ? Avec Delphine Guérin, directrice du service de santé universitaire, Mohammed Benlahsen, président de l'université Picardie-Jules Verne, Myriam Bercher, étudiante en santé publique, vice-présidente de l'université et le témoignage des étudiants présents.

■ 19h20 / Le Téléphone sonne / Fabienne Sintes

Malgré la crise sanitaire, ils s'engagent.

Tout au long de la journée, dans les différentes éditions de la rédaction, des reportages notamment de Rémi Brancato en Picardie.

Konbini relayera les invités de cette journée via leur Instagram, Snapchat, Tiktok et sur leur site.